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一張圖看明顯的背風渦旋 鄭明典：會熱

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
清明連假天氣。圖／氣象局提供
清明連假天氣。圖／氣象局提供

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，衛星雲圖拍到台灣的東邊有很明顯的背風渦旋，會熱。氣象局說，周六前像夏天，周日後像冬天，留意周日東北風強度。

氣象局說，今天鋒面接近北部海面，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，臺灣北部、東半部地區及金門有零星短暫陣雨，午後中部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴。

明天各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東半部地區有局部短暫陣雨。西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，今日基隆北海岸亦有局部低雲或霧影響能見度。

明天至周六各地大多為晴到多雲，東半部有零星短暫陣雨；白天暖如夏，各地高溫普遍都接近30度，西半部可以來到30度以上。

周日東北風稍增強、下周一、下周二東北風影響，北台灣天氣轉涼，低溫在20度以下，高溫降至20度出頭；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六之前西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊，駕駛收聽廣播，留意CMS即時資訊，注意行車安全。

4月7日至9日東北風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；春天天氣變化快速，隨時留意最新氣象資訊。

衛星雲圖拍到台灣的東邊有很明顯的背風渦旋。圖／取自鄭明典臉書
衛星雲圖拍到台灣的東邊有很明顯的背風渦旋。圖／取自鄭明典臉書

氣象局 天氣動態

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