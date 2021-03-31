聽新聞
test
0:00 / 0:00
一張圖看明顯的背風渦旋 鄭明典：會熱
中央氣象局長鄭明典在臉書表示，衛星雲圖拍到台灣的東邊有很明顯的背風渦旋，會熱。氣象局說，周六前像夏天，周日後像冬天，留意周日東北風強度。
氣象局說，今天鋒面接近北部海面，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，臺灣北部、東半部地區及金門有零星短暫陣雨，午後中部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴。
明天各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東半部地區有局部短暫陣雨。西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，今日基隆北海岸亦有局部低雲或霧影響能見度。
明天至周六各地大多為晴到多雲，東半部有零星短暫陣雨；白天暖如夏，各地高溫普遍都接近30度，西半部可以來到30度以上。
周日東北風稍增強、下周一、下周二東北風影響，北台灣天氣轉涼，低溫在20度以下，高溫降至20度出頭；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
周六之前西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊，駕駛收聽廣播，留意CMS即時資訊，注意行車安全。
4月7日至9日東北風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；春天天氣變化快速，隨時留意最新氣象資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言