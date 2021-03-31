未來一周降雨不多 專家：下一波較多降雨鋒面在下周四

天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，今天北部、東北部和東部天氣變化較大，時陰時晴，偶有局部零星短暫陣雨，不過氣溫仍然相當悶，還是會有28至29度，出門要記得攜帶雨具。中南部和東南部則相對較晴朗穩定，可以見到陽光，溫度也都可以達32到34度，昨天高雄內門甚至有36度高溫，今天也會持續悶熱。

今天北東部天氣多變，賴忠瑋表示，是因為長江南方的鋒面南壓到台灣北部海面，由於很接近陸地，部份鋒面南側的零散雲系容易飄進來，造成間歇性陣雨，天氣變化很快。實際上昨天晚上就開始有影響，甚至在中部以北造成局部零星短暫陣雨。今天白天的影響則會逐漸減弱，因為偏南風又會增強，把鋒面的位置往北推，今晚到明天鋒面將再回到長江南方的浙江至福建一帶。

賴忠瑋說，明天的天氣以東南風到偏南風的影響為主，不僅各地幾乎都可以見到陽光，而且有點悶熱，北部則要留意空氣品質，背風側的關係使得風氣微弱、擴散條件差，可以達到對敏感族群不健康等級，東半部則是雲量略偏多，不過各地的降雨機率都不高，僅山區午後容易有對流雲系發展，偶有局部零星短暫雨。

清明四天連假前兩天（周五及周六）的天氣，賴忠瑋表示，持續是偏南風到東南風帶來的穩定天氣，和周四類似。第三天和第四天（周日及周一）會受到東北風影響，桃園以北和東半部有局部短暫陣雨。其中以周日的降雨機率較高。

他說，這次東北風的強度不明顯，水氣也不多，中南部降雨機率低。連假後的上班上課日（周二）持續受東北風影響，不過強度會再減弱，迎風面北東部以多雲天氣為主，其他地方則是多雲到晴，周三再回到以偏東風的天氣為主。

賴忠瑋表示，水情方面，未來一周的降雨仍然不多，鋒面容易滯留在長江南方的浙江到福建北方一帶。下一波有機會帶來較多降雨的鋒面在下周四，預計雲系和水氣有機會隨著北方的天氣系統往南壓到台灣附近，不過春天的天氣變化迅速，是否真的有機會南下及帶來較多降雨，甚至能降在集水區，都還要持續觀察。