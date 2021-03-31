熱得像夏天！ 吳德榮：周日北部降溫局部雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起至周六高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後有雲層發展，但雲層發展受到穩定大氣的壓制，故僅山區偶有零星飄雨的機率，東部山區機率又較高些；西半部及外島易有霧、空品常不佳，應注意即時相關訊息。

他說，今起至周六白天熱如夏，各地區高溫皆可升至在30度以上，中南部局部地區更高達35、36度，早晚稍涼。今天北部17至30度，中部21至35度，南部20至36度，東部21至33度。

他說，周日白天微弱鋒面南下，迎風面的北部及東半部轉為有局部短暫雨；對桃園以南的水庫、並無貢獻；北台雲量增多，氣溫漸降，天氣轉涼；其他地區氣溫變化很小。

下周一北台灣天氣好轉、中南部仍為多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼。

下周二各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後及東半部偶有零星飄雨的機率；氣溫回升，白天微熱早晚涼。

最新歐洲模式10天的模擬，已大幅調整成8日前後有鋒面南下，美國(GFS)模式亦模擬岀鋒面南下，但其結構及影響時間並不相同；顯示模擬有「不確定性」，且各模式皆將持續調整。至於，是否有機率為桃園以南帶來一些降水？需繼續觀察。