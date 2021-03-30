2021癌症高峰論壇／邰肇玫敘事療法 朱俐靜與身體共處

「公道世間唯白髮，貴人頭上不曾饒」，除了白髮，癌症何嘗不也是？紅極一時的民歌手邰肇玫、活躍於歌壇的偶像朱俐靜，都曾飽受癌症侵擾，但是她們正面迎戰，以優雅的姿態、放鬆的心情，樂觀抗癌。

「二○二一全癌解碼精準治療癌症高峰論壇」上周日精彩落幕，朱俐靜分享自己罹癌後的改變。她去年初因身體不適就醫發現乳癌，當下她只覺得驚訝，因為自己一向樂觀，也沒有不良習慣，頂多睡覺時間不固定，沒想到癌症找上她。

用藥後身體一度反應劇烈，慢慢適應後才漸漸找回體力，「因為這個休止符，才能好好感受身體想要跟我說什麼。」朱俐靜說，以前都逼身體不能累、不能餓，等做完手邊的事再說；罹癌後，她很享受被身體控制的感覺，餓了吃、眼睛痠了就睡覺，「找到另一種新型態與身體共處，感覺滿舒服的。」

朱俐靜分享與身體對話的經驗，前陣子因為唱片宣傳需要密集工作，身體立刻反應，指數不是太好，她心情大受影響。後來警覺到不應該怪身體不爭氣，應該肯定有點反應是正常的。非常神奇，與身體對話後，身體就變舒服了。

面對癌症可能復發的恐懼，朱俐靜看得很透徹，「如果每天都覺得岌岌可危，那心情就不會舒服，身體一直是自己最好的支持者，現在身體需要我，就換我支持它，未來還很長，喜樂的心就是良藥。」

民歌手邰肇玫在如廁時掉出豬血般的血凍，才意外發現子宮內膜癌。她不願意被癌症打倒，因為生命中還有很多事等著發光，所以積極配合治療，同時擔任癌友關懷志工，透過心情分享，走出罹癌的低潮，對她來說，每分享一次就放下一點痛，「其實是他們（癌友）幫助我卸下痛苦，這就是敘事療法的好處。」

什麼是敘事療法？邰肇玫建議癌友要接受自己生病了，多談談自己的經驗，一開始可能痛哭流涕講十多分鐘，經過多次情緒釋放後，因為痛苦被過濾了，後來可能只需要講二至三分鐘。

罹癌後，邰肇玫也改變飲食，不吃油炸物，坦然接受體力變差，不做體力負荷不了的事，沒法跑步，就走路散步，「雖然癌症像炸彈一樣，但我就是帶著它、永遠不要引爆它，我很樂觀，但也允許自己可以軟弱，即使頭髮沒以前多，但我也接受這樣的美，要活出燦爛陽光的自己。」