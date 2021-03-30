快訊

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是「它」

又有鋒面接近！新竹至台中今晚防大雨 北台灣明有雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2021癌症高峰論壇／邰肇玫敘事療法 朱俐靜與身體共處

聯合報 / 記者許佳惠／台北即時報導
「二○二一全癌解碼精準治療癌症高峰論壇」上周日精彩落幕，朱俐靜分享自己罹癌後的改變。她去年初因身體不適就醫發現乳癌，當下她只覺得驚訝，因為自己一向樂觀，也沒有不良習慣，頂多睡覺時間不固定，沒想到癌症找上她。記者曾原信／攝影
「二○二一全癌解碼精準治療癌症高峰論壇」上周日精彩落幕，朱俐靜分享自己罹癌後的改變。她去年初因身體不適就醫發現乳癌，當下她只覺得驚訝，因為自己一向樂觀，也沒有不良習慣，頂多睡覺時間不固定，沒想到癌症找上她。記者曾原信／攝影

「公道世間唯白髮，貴人頭上不曾饒」，除了白髮，癌症何嘗不也是？紅極一時的民歌手邰肇玫、活躍於歌壇的偶像朱俐靜，都曾飽受癌症侵擾，但是她們正面迎戰，以優雅的姿態、放鬆的心情，樂觀抗癌。

「二○二一全癌解碼精準治療癌症高峰論壇」上周日精彩落幕，朱俐靜分享自己罹癌後的改變。她去年初因身體不適就醫發現乳癌，當下她只覺得驚訝，因為自己一向樂觀，也沒有不良習慣，頂多睡覺時間不固定，沒想到癌症找上她。

用藥後身體一度反應劇烈，慢慢適應後才漸漸找回體力，「因為這個休止符，才能好好感受身體想要跟我說什麼。」朱俐靜說，以前都逼身體不能累、不能餓，等做完手邊的事再說；罹癌後，她很享受被身體控制的感覺，餓了吃、眼睛痠了就睡覺，「找到另一種新型態與身體共處，感覺滿舒服的。」

朱俐靜分享與身體對話的經驗，前陣子因為唱片宣傳需要密集工作，身體立刻反應，指數不是太好，她心情大受影響。後來警覺到不應該怪身體不爭氣，應該肯定有點反應是正常的。非常神奇，與身體對話後，身體就變舒服了。

面對癌症可能復發的恐懼，朱俐靜看得很透徹，「如果每天都覺得岌岌可危，那心情就不會舒服，身體一直是自己最好的支持者，現在身體需要我，就換我支持它，未來還很長，喜樂的心就是良藥。」

民歌手邰肇玫在如廁時掉出豬血般的血凍，才意外發現子宮內膜癌。她不願意被癌症打倒，因為生命中還有很多事等著發光，所以積極配合治療，同時擔任癌友關懷志工，透過心情分享，走出罹癌的低潮，對她來說，每分享一次就放下一點痛，「其實是他們（癌友）幫助我卸下痛苦，這就是敘事療法的好處。」

什麼是敘事療法？邰肇玫建議癌友要接受自己生病了，多談談自己的經驗，一開始可能痛哭流涕講十多分鐘，經過多次情緒釋放後，因為痛苦被過濾了，後來可能只需要講二至三分鐘。

罹癌後，邰肇玫也改變飲食，不吃油炸物，坦然接受體力變差，不做體力負荷不了的事，沒法跑步，就走路散步，「雖然癌症像炸彈一樣，但我就是帶著它、永遠不要引爆它，我很樂觀，但也允許自己可以軟弱，即使頭髮沒以前多，但我也接受這樣的美，要活出燦爛陽光的自己。」

「二○二一全癌解碼精準治療癌症高峰論壇」上周日精彩落幕，朱俐靜分享自己罹癌後的改變。她去年初因身體不適就醫發現乳癌，當下她只覺得驚訝，因為自己一向樂觀，也沒有不良習慣，頂多睡覺時間不固定，沒想到癌症找上她。記者曾原信／攝影
「二○二一全癌解碼精準治療癌症高峰論壇」上周日精彩落幕，朱俐靜分享自己罹癌後的改變。她去年初因身體不適就醫發現乳癌，當下她只覺得驚訝，因為自己一向樂觀，也沒有不良習慣，頂多睡覺時間不固定，沒想到癌症找上她。記者曾原信／攝影
什麼是敘事療法？邰肇玫建議癌友要接受自己生病了，多談談自己的經驗，一開始可能痛哭流涕講十多分鐘，經過多次情緒釋放後，因為痛苦被過濾了，後來可能只需要講二至三分鐘。記者葉信菉／攝影
什麼是敘事療法？邰肇玫建議癌友要接受自己生病了，多談談自己的經驗，一開始可能痛哭流涕講十多分鐘，經過多次情緒釋放後，因為痛苦被過濾了，後來可能只需要講二至三分鐘。記者葉信菉／攝影
「二○二一全癌解碼精準治療癌症高峰論壇」上周日精彩落幕，朱俐靜分享自己罹癌後的改變。她去年初因身體不適就醫發現乳癌，當下她只覺得驚訝，因為自己一向樂觀，也沒有不良習慣，頂多睡覺時間不固定，沒想到癌症找上她。記者曾原信／攝影
「二○二一全癌解碼精準治療癌症高峰論壇」上周日精彩落幕，朱俐靜分享自己罹癌後的改變。她去年初因身體不適就醫發現乳癌，當下她只覺得驚訝，因為自己一向樂觀，也沒有不良習慣，頂多睡覺時間不固定，沒想到癌症找上她。記者曾原信／攝影
什麼是敘事療法？邰肇玫建議癌友要接受自己生病了，多談談自己的經驗，一開始可能痛哭流涕講十多分鐘，經過多次情緒釋放後，因為痛苦被過濾了，後來可能只需要講二至三分鐘。記者葉信菉／攝影
什麼是敘事療法？邰肇玫建議癌友要接受自己生病了，多談談自己的經驗，一開始可能痛哭流涕講十多分鐘，經過多次情緒釋放後，因為痛苦被過濾了，後來可能只需要講二至三分鐘。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部舉辦2021全癌解碼精準治療癌症高峰論壇，知名歌手邰肇玫（右）分享經驗。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部舉辦2021全癌解碼精準治療癌症高峰論壇，知名歌手邰肇玫（右）分享經驗。記者葉信菉／攝影

癌症 罹癌

延伸閱讀

2021癌症高峰論壇／臨床照護指引 助癌友面向陽光

歌手朱俐靜、邰肇玫 癌後愛上不完美的自己

2021癌症論壇／朱俐靜：罹癌是改變人生的大好機會 教我放鬆跟身體對話

2021癌症論壇／邰肇玫：癌後愛上自己的每一面 才能幫人打氣

相關新聞

又有鋒面接近！新竹至台中今晚防大雨 北台灣明有雨

鋒面接近台灣北部海面影響，對流雲系發展旺盛，氣象局表示，今(30日)晚新竹至台中地區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生...

亞東醫院前年短絀逾4億 因有5億被健保攤扣

健保署昨公布2019年領取健保費用2億元以上，223家院所之財報，整體結餘前三名為林口長庚、高雄長庚、台大醫院。另有29...

只花50元就中大獎！台北百貨開出統一發票千萬特別獎

日前1、2月統一發票中獎號碼公布，本期千萬特別獎號碼是「80325690」，其中一位幸運兒竟然「只花50元」就中獎！京站...

世界頂尖食材「餐桌上的鑽石」 台灣再度發現白松露

世界頂尖食材白松露被譽為「餐桌上的鑽石」，國際價格約在每公斤7萬5000元左右。農委會林業試驗所發現世界新種「小西氏石櫟...

牙周病患者當心！ 罹高血壓機率恐是正常人2倍

牙周病患者發生高血壓的機率恐是正常人的2倍！近日一項美國研究指出，嚴重牙齦疾病患者恐比健康的人有更高的風險罹患高血壓。研究人員發現，牙齦疾病患者收縮壓高（140 mm Hg以上）的可能性是與牙齦健康者的2倍，此外，活躍的牙齦炎症也與較高的收縮壓有關...

農委會出手管外銷鳳梨品質 學者：撈過界應由市場決定

近日台灣外銷新加坡鳳梨不甜還黑心引發批評，農委會今表示，未來對外銷鳳梨將有三大要求，包括甜度、大小及冷藏溫度都有一定規範...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。