2021癌症高峰論壇／臨床照護指引 助癌友面向陽光

癌症治療方法進步，患者存活時間拉長，讓癌症像慢性病。但癌友面對體力和外型改變，如何做好心理調適、回歸社區，是更重要的一環。衛福部國健署針對頭頸癌及肺癌，建立心理腫瘤臨床照護指引，期望對適應不良，甚至有自殺意圖的癌友及時伸援。

亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱表示，從民國103年到107年，台灣十大癌症新發個案的5年存活率已超過5成，顯示癌症慢性病化，但台灣肺癌心理照護在經濟學人的評比卻掛蛋，因此國健署去年開始針對肺癌和頭頸癌建立心理腫瘤臨床照護指引。

國內外研究發現，癌症病人自殺死亡率高於一般人，患者在確診的第一時間，很容易就被擊潰；台灣癌症病患自殺死亡率為每10萬人111人，和美國的31點4人相比，高出很多，並非台灣癌症治療的預後差，而是在美國較有機會發現失志症候群。

方俊凱表示，失志症候群是2001年發展出來的概念，症狀包括持續存在的絕望、無望感、無助感和生命意義與目的的失落。失志症候群和憂鬱症不同，憂鬱症患者對任何事物都無力、無感，但失志症候群患者聽到笑話還是會笑，但就是覺得活著沒意義。根據美國和澳洲訂定指引，連續兩周、天天感到無助，歐洲主張應持續一個月，可診斷為失志症候群。

方俊凱強調，有情緒困擾的癌症病人，半數是憂鬱症，另一半則是失志症候群，失志症候群自殺機率甚至高於憂鬱症，很多癌症病人拿的殘障手冊，都是第一類身心障礙類。他鼓勵癌友注意心理健康，健保給付癌症患者住院時的心理諮商服務，出院後則至精神科就診，由醫師轉介心理師，建議癌友讓專業陪伴度過難關。