2021癌症高峰論壇／譚敦慈 用吸油煙機、少清潔劑

林口長庚醫院臨床毒物中心兼任護理師譚敦慈表示，菸、酒、檳榔都是已知致癌物，BMI大於40的肥胖者，相對於BMI正常者，罹患甲狀腺癌、大腸癌、肝癌和子宮體癌等機率，高出1.1到7.1倍，防癌除了拒絕菸、酒、檳榔，避免肥胖能防癌。

譚敦慈表示，研究指出，未使用吸油煙機使肺癌發生機率提高八點三倍，建議炒菜時只要一開火，就打開吸油煙機，熄火後也應繼續開5分鐘，烹調時不要爆炒、爆香，可加水採用濕式料理，或燉、滷或蒸等；使用氣炸鍋也要打開吸油煙機，以免吸入PM2.5。

清潔劑的傷害不容忽視，使用清潔劑等於吸入廿根菸，因此打掃時應保持通風、戴口罩，譚敦慈傳授要住高處站高，由上往下噴灑清潔劑，避免吸入傷害。另外，空汙提高心血管和腎友猝死風險，出門要看空汙指標，並戴上口罩。

常見的致癌物還包括亞硝酸鹽和黃麴毒素，亞硝酸鹽存在紅色加工肉品中，例如香腸、火腿、熱狗等、青菜因為使用氮肥，經細菌分解，容易產生亞硝酸鹽，一遇到生鮮海產、蛋等含胺類食物，容易變成致癌的亞硝胺。

黃麴毒素普遍存在核果類、花生、豆類、南北乾貨、中藥和五穀雜糧等，以及透過長霉發酵的醬料、醃漬物等，此外，各種魚、肉、豆、蛋、奶等也都會有黃麴毒素，可能傷肝降低免疫力。

譚敦慈建議採取水煮、避免油炸，去除亞硝酸鹽，香腸可以戳洞後用冷水煮過再料理，避免炸或烤，也可以加蒜或青菜；炒菜時加水，讓溫度不超過攝氏一百度，青菜炒好撈起來，捨棄湯汁，吃多少炒多少，不要重複熱菜，以免營養素流失。

青菜和水果是最好的解毒物，尤其是富含維生素C的水果，例如芭樂可解18根香腸的毒、木瓜可解9根香腸毒、鳳梨可解5根香腸毒。避免黃麴毒素，建議確實清洗、多攝取深綠色蔬菜和高纖維食物，就能減少近5成5的黃麴毒素；食材儲存於12度以下的冰箱中，也可以減少黃麴毒素生長。