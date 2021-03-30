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2021癌症高峰論壇／客製化網站 守護癌後身心靈
照顧癌友身心靈，5% Design Action創辦人楊振甫認為數位科技可以幫忙，國健署和癌症希望基金會合作，在高醫附設中和醫院、嘉義基督教醫院和新北市立土城醫院試辦台灣癌症資源網，預計今年六、七月上路，透過一站式服務，整合資源，讓癌友在身心靈與經濟、照護等，都能受到照顧。
過去醫療服務強調提供服務的對象是人，但個管師、護理師非常忙碌，導入數位工具後，可讓「人」再加上「系統」，整合線上與線下資源，提供一站式、客製化服務。楊振甫強調，好的數位工具，必須讓社經地位低、知識水平不高的人也會使用。
台灣癌症資源網整合院內、院外、社區，讓癌友出院後回歸社區生活。網站以過去數據為參考，依照癌友年齡、治療階段和癌別，提供客製化資訊、預後、未來建議等。例如年輕女性罹患乳癌，需要考慮是否保有生育能力、假髮跟輔具哪裡借、有哪些補助及病友團體提供支持等。
楊振甫表示，過去這些資訊散落各處，透過數位工具整合，就如隨身秘書，讓患者提高心理安適感，不再慌不擇路，希望有更多醫院加入。台灣癌症資源網2.0版預計第三季上線，將加上文化部提供音樂、藝術輔助療法、芳療等。
癌症希望基金會發展「希望護照」App，下載後可提供患者紀錄用藥、檢查、診療等，讓個管師和醫師精準掌握，家中成員也能透過App得知患者治療進度，提供支持力量，銜接從醫院回社區的最後一哩路。
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