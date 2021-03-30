2021癌症高峰論壇／乳癌卵巢癌復發 靠基因大數據預測

復發率極高的卵巢癌與乳癌都帶有BRCA基因突變，，現今已能利用基因檢測預測「乳癌復發風險指數」，可作為是否採取預防性化療的參考。卵巢癌的治療也能透過基因檢測，投與相對應的藥物延緩復發，拉長無病存活期。

乳癌是女性癌症發生率第一名，和信醫院副院長陳啟明指出，乳癌的期別、腫瘤大小、荷爾蒙接受體陽性或陰性、HER2陽性或陰性，都會影響乳癌復發與否，8成的乳癌局部復發出現在手術後2年。

面對復發風險，透過精準醫療可擬定策略。陳啟明說，和信醫院從2007年起，針對早期乳癌患者進行783個基因檢測，預測乳癌復發風險機率，復發指數從0到100分，11分以下為低風險，表示化療益處有限，建議只需接受荷爾蒙療法，若評分為復發高風險，就建議使用預防性化療。

科學數據讓醫病有更好的治療選擇，也包括帶有BRCA基因突變的乳癌患者。美國已針對小於45歲、猶太人、有家族史者，檢測出帶BRCA基因突變，便建議切除雙乳進行重建，商業保險已有給付。但在台灣，因篩檢工具齊全，早期發現機率高，年輕的患者家屬也未必想要檢驗基因，陳啟明認為，把乳房拿掉對女性衝擊太大，預防性切除需全盤考量。

至於婦癌中復發率最高的卵巢癌，林口長庚婦癌科副教授兼主治醫師周宏學表示，卵巢癌無篩檢工具，5成患者確診已三、四期，晚期病患中有七成治療後病情緩解，但其中7成會在一年至一年半內復發，一旦復發就不斷復發，直到腫瘤產生抗藥性。

乳癌及卵巢癌患者同樣可能帶有BRCA基因突變，基因檢測也能用於延緩復發。周宏學有一名四十餘歲的病患，五年前確診卵巢癌第四期，治療後不到一年半又確診乳癌，經基因檢測後發現帶有BRCA1基因突變，使用標靶藥物後，至今2年都沒有復發。