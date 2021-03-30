快訊

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是「它」

又有鋒面接近！新竹至台中今晚防大雨 北台灣明有雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2021癌症高峰論壇／乳癌卵巢癌復發 靠基因大數據預測

聯合報 / 記者蔡怡真黃安琪／台北即時報導
林口長庚婦癌科副教授兼主治醫師周宏學表示，卵巢癌無篩檢工具，5成患者確診已三、四期，晚期病患中有7成治療後病情緩解，但其中7成會在一年至一年半內復發，一旦復發就不斷復發，直到腫瘤產生抗藥性。記者曾原信／攝影
林口長庚婦癌科副教授兼主治醫師周宏學表示，卵巢癌無篩檢工具，5成患者確診已三、四期，晚期病患中有7成治療後病情緩解，但其中7成會在一年至一年半內復發，一旦復發就不斷復發，直到腫瘤產生抗藥性。記者曾原信／攝影

復發率極高的卵巢癌乳癌都帶有BRCA基因突變，，現今已能利用基因檢測預測「乳癌復發風險指數」，可作為是否採取預防性化療的參考。卵巢癌的治療也能透過基因檢測，投與相對應的藥物延緩復發，拉長無病存活期。

乳癌是女性癌症發生率第一名，和信醫院副院長陳啟明指出，乳癌的期別、腫瘤大小、荷爾蒙接受體陽性或陰性、HER2陽性或陰性，都會影響乳癌復發與否，8成的乳癌局部復發出現在手術後2年。

面對復發風險，透過精準醫療可擬定策略。陳啟明說，和信醫院從2007年起，針對早期乳癌患者進行783個基因檢測，預測乳癌復發風險機率，復發指數從0到100分，11分以下為低風險，表示化療益處有限，建議只需接受荷爾蒙療法，若評分為復發高風險，就建議使用預防性化療。

科學數據讓醫病有更好的治療選擇，也包括帶有BRCA基因突變的乳癌患者。美國已針對小於45歲、猶太人、有家族史者，檢測出帶BRCA基因突變，便建議切除雙乳進行重建，商業保險已有給付。但在台灣，因篩檢工具齊全，早期發現機率高，年輕的患者家屬也未必想要檢驗基因，陳啟明認為，把乳房拿掉對女性衝擊太大，預防性切除需全盤考量。

至於婦癌中復發率最高的卵巢癌，林口長庚婦癌科副教授兼主治醫師周宏學表示，卵巢癌無篩檢工具，5成患者確診已三、四期，晚期病患中有七成治療後病情緩解，但其中7成會在一年至一年半內復發，一旦復發就不斷復發，直到腫瘤產生抗藥性。

乳癌及卵巢癌患者同樣可能帶有BRCA基因突變，基因檢測也能用於延緩復發。周宏學有一名四十餘歲的病患，五年前確診卵巢癌第四期，治療後不到一年半又確診乳癌，經基因檢測後發現帶有BRCA1基因突變，使用標靶藥物後，至今2年都沒有復發。

周宏學說，近年在卵巢癌治療上，進行第一線治療後，再以基因檢測找出BRCA基因突變者，臨床研究證實，病患在使用2年標靶藥物進行替換性維持療法後，其復發及死亡率減少7成，到了第3年仍有6成的病人沒有復發。

乳癌是女性癌症發生率第一名，和信醫院副院長陳啟明指出，乳癌的期別、腫瘤大小、荷爾蒙接受體陽性或陰性、HER2陽性或陰性，都會影響乳癌復發與否，8成的乳癌局部復發出現在手術後2年。記者曾原信／攝影
乳癌是女性癌症發生率第一名，和信醫院副院長陳啟明指出，乳癌的期別、腫瘤大小、荷爾蒙接受體陽性或陰性、HER2陽性或陰性，都會影響乳癌復發與否，8成的乳癌局部復發出現在手術後2年。記者曾原信／攝影

基因 乳癌 卵巢癌

延伸閱讀

2021癌症高峰論壇／聯合報執董項國寧：從守望到照護

2021癌症高峰論壇／精準給付 健保邁向新時代

乳癌研究引起美國學者關注 路透社採訪羅東博愛團隊

2021癌症論壇／2大基因突變 考慮乳房預防性切除

相關新聞

又有鋒面接近！新竹至台中今晚防大雨 北台灣明有雨

鋒面接近台灣北部海面影響，對流雲系發展旺盛，氣象局表示，今(30日)晚新竹至台中地區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生...

亞東醫院前年短絀逾4億 因有5億被健保攤扣

健保署昨公布2019年領取健保費用2億元以上，223家院所之財報，整體結餘前三名為林口長庚、高雄長庚、台大醫院。另有29...

只花50元就中大獎！台北百貨開出統一發票千萬特別獎

日前1、2月統一發票中獎號碼公布，本期千萬特別獎號碼是「80325690」，其中一位幸運兒竟然「只花50元」就中獎！京站...

世界頂尖食材「餐桌上的鑽石」 台灣再度發現白松露

世界頂尖食材白松露被譽為「餐桌上的鑽石」，國際價格約在每公斤7萬5000元左右。農委會林業試驗所發現世界新種「小西氏石櫟...

牙周病患者當心！ 罹高血壓機率恐是正常人2倍

牙周病患者發生高血壓的機率恐是正常人的2倍！近日一項美國研究指出，嚴重牙齦疾病患者恐比健康的人有更高的風險罹患高血壓。研究人員發現，牙齦疾病患者收縮壓高（140 mm Hg以上）的可能性是與牙齦健康者的2倍，此外，活躍的牙齦炎症也與較高的收縮壓有關...

農委會出手管外銷鳳梨品質 學者：撈過界應由市場決定

近日台灣外銷新加坡鳳梨不甜還黑心引發批評，農委會今表示，未來對外銷鳳梨將有三大要求，包括甜度、大小及冷藏溫度都有一定規範...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。