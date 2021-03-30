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2021癌症高峰論壇／不菸不胖 抗癌打底一半靠飲食

聯合報 / 記者蔡怡真／台北即時報導
林口長庚營養治療科營養師吳益銘指出，根據調查，每三位癌友就有一位營養不良，建議癌友治療期間需增加食物量至少二成。記者葉信菉／攝影
林口長庚營養治療科營養師吳益銘指出，根據調查，每三位癌友就有一位營養不良，建議癌友治療期間需增加食物量至少二成。記者葉信菉／攝影

你日行蔬果彩虹579了嗎？蔬果是很強的抗氧化物，可對抗發炎反應，對預防癌症及癌患營養補充很重要。癌症治療常因營養不良而中斷，營養不良的主因就是腫瘤造成的全身性發炎，一旦延遲治療將導致死亡率增加，無論從癌症預防或治療的角度，抗氧化物的補充都相對重要。

林口長庚營養治療科營養師吳益銘指出，根據調查，每3位癌友就有一位營養不良，建議癌友治療期間需增加食物量至少2成，均衡飲食多蔬果最重要，若胃口差需搭配營養品，則要高熱量高蛋白及EPA輕脂配方，原因在於能降低發炎指數，幫助改善存活率。

如何觀察營養不良？食欲變差、體重下降、感到疲倦，只要出現這些症狀兩種以上，表示身體處在發炎狀態，發炎愈嚴重，營養不良就愈明顯。吳益銘建議，患者一旦確診後就要進行營養諮詢，等症狀出現才就診就為時已晚。

坊間非常多營養品，如雞精、蜆精、蛋白粉、黃豆發酵液等，在癌症治療期間若已營養不良，需額外補充熱量、蛋白質及魚油時，這些產品無法提供足夠的營養。

如何預防癌症發生，台灣癌症基金會執行長賴基銘指出，台灣十大癌症有8個與肥胖有關，6至7成的癌前病變可預防，一半可以靠飲食、三成靠戒菸。

今年是國際蔬果年，植物性食物中的化學成分是21世紀維他命，賴基銘指出，植化素被認為可提升免疫力，抑制癌血管新生及促進癌細胞凋亡，且有強大抗氧化功能可以對抗自由基，對癌症患者而言也能預防再發。

想要防癌保健，就要天天蔬果彩虹579，學齡兒童每天5蔬果、少女及成年女性7蔬果、青少年及男性9份。大量蔬果攝取可降低肉類及動物性脂肪需求，有助健康。

台灣癌症基金會執行賴基銘指出，台灣十大癌症有8個與肥胖有關，6至7成的癌前病變可預防，一半可以靠飲食、三成靠戒菸。記者葉信菉／攝影
台灣癌症基金會執行賴基銘指出，台灣十大癌症有8個與肥胖有關，6至7成的癌前病變可預防，一半可以靠飲食、三成靠戒菸。記者葉信菉／攝影
台灣癌症基金會執行賴基銘指出，台灣十大癌症有八個與肥胖有關，六至七成的癌前病變可預防，一半可以靠飲食、三成靠戒菸。記者葉信菉／攝影
台灣癌症基金會執行賴基銘指出，台灣十大癌症有八個與肥胖有關，六至七成的癌前病變可預防，一半可以靠飲食、三成靠戒菸。記者葉信菉／攝影
林口長庚營養治療科營養師吳益銘指出，根據調查，每三位癌友就有一位營養不良，建議癌友治療期間需增加食物量至少二成。記者葉信菉／攝影
林口長庚營養治療科營養師吳益銘指出，根據調查，每三位癌友就有一位營養不良，建議癌友治療期間需增加食物量至少二成。記者葉信菉／攝影

癌症治療 患者

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