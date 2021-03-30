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2021癌症高峰論壇／聯合報執董項國寧：從守望到照護

聯合報 / 記者韋麗文／台北即時報導
2021癌症高峰論壇，聯合報執行董事項國寧開場致詞。記者曾原信／攝影
2021癌症高峰論壇，聯合報執行董事項國寧開場致詞。記者曾原信／攝影

聯合報與國家衛生研究院共同舉辦「二○二一全癌解碼精準治療癌症高峰論壇」，聯合報斜槓跨域，馬拉松式舉辦連續兩天的癌症直播論壇，聯合報執行董事項國寧在開幕致詞時指出，媒體具守望國家社會的責任，聯合報由成立健康事業部開始，從新聞守望，進一步跨入協同照護，照顧大家的健康和回應高齡社會需求。

項國寧說，聯合報舉辦了多場癌症相關專家會議，為解決癌友們的醫療問題略盡棉薄之力。今年癌症論壇共邀請廿二位癌症領域重磅權威，持續推進癌症相關的基因檢測、健康大數據、標靶、免疫治療等，還有如何預防感染型的癌症，以及與癌共存的好生活。

今年也是聯合報70年，項國寧說，聯合報如履薄冰，堅持媒體守望社會功能，在訊息爆炸的年代，新聞要做得有品質又有意義，是聯合報系堅守的信念。

癌症 直播 爆炸

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