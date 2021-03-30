2021癌症高峰論壇／抗癌新時代 陸海空包圍夾殺癌細胞

跳脫單一治療方式，抗癌進入全新時代。在精準醫療大傘下，免疫細胞或藥物療法有機會挑戰根治癌症，但在標靶藥物、免疫療法之外，對抗複雜性腫瘤使用海陸空包圍，夾殺癌細胞是未來趨勢，例如以病毒感染癌細胞、使用碳11重粒子放射治療取代外科手術等合併多種療法，醫界持續為病患尋找更多治療希望。

當前治療已可望挑戰根治癌症，以第三期肺癌來說，新光醫院胸腔內科主治醫師兼一般醫學科主任徐培菘表示，綜觀現況，被稱為局部晚期的三期肺癌，因治療相對複雜，國內病患的五年存活率僅有一成，近年在衛福部核准下，免疫治療可作為無法手術切除的三期肺癌病患的鞏固性治療，為根治帶來契機。

徐培菘說，第三期非小細胞肺癌有一成的患者不適合開刀，即使以放射線合併化療挑戰根治，影像檢查仍可能看得到腫瘤陰影，過去僅能追蹤等待，近年透過鞏固性免疫治療，臨床顯示降低死亡風險三成二，且病患整體存活率近五成，有機會根治。

近來被醫師認為最可能治癒癌症的「CAR-T免疫細胞療法」，目前最夯，歐美至今已有五種產品上市，主要應用在以B細胞型的血液性癌症為主，最新核准適應症是多發性骨髓瘤，台灣還在臨床試驗階段。

台大癌醫中心醫院血液腫瘤部兼任主治醫師、沛爾生醫技術長林建廷指出，CAR-T又稱嵌合抗原受體T細胞（Chimeric Antigen Receptor T Cells），以基因轉殖工程把可辨識癌細胞的單株抗體，直接接到T細胞上面形成CAR，進行質跟量改造，成為專一攻擊癌細胞的T細胞，之後再打入病人體內。

林建廷說，在國外急性淋巴性白血球（ALL）已有五年臨床經驗，病情緩解率可達九成，一半以上病患可長期無病存活。

然而，儘管癌症治療武器多，但花蓮慈濟醫院院長林欣榮指出，「癌症治療已經面臨瓶頸」，以惡性腦瘤為例，其突變基因至少超過二百個，同時以雙靶點、多靶點抑制劑及組合藥物治療，效果仍然有限，且在癌症免疫治療上，腫瘤細胞為躲避各方的追殺也會發展出應對方法，例如癌細胞其外泌體的免疫逃脫等。

為了解決治療瓶頸，林欣榮以一位大陸南京的43歲眼科醫師為例，他為了對抗復發兩次的惡性腦瘤，於2019年接受恩慈療法，除了手術、口服化學藥物、放射線治療外，也接受了標靶新藥、免疫抗體療法、CIK細胞療法等，等於動用海陸空的力量包圍夾殺，殺死癌細胞。