2021癌症高峰論壇／從預防到早篩 殲滅癌威脅

病毒感染引發的癌症最具代表性的是肝癌及子宮頸癌，在政府推出早期篩檢及疫苗政策下，發生率及死亡率持續下降。而為了消滅國病肝癌，可以利用影像檢查搭配微創消融手術，在第一時間就將癌細胞殲滅；至於子宮頸癌，除了WHO的消除計畫，專家建議考量性別平權，疫苗政策應有更廣泛的溝通。

目前針對肝癌高危險群族，進行甲型胎兒蛋白檢查及腹部超音波篩檢，但準確性受限，台大醫院癌症微創介入中心主任黃凱文說，日本已將甲型胎兒蛋白、PIVKA-II等列入肝癌腫瘤指標，台灣最近才將PIVKA-II納入健保給付。

腹部超音波對於極小的腫瘤無法提供清晰影像，容易錯失早期病人。黃凱文指出，肝癌細胞不會吸收特異性顯影劑，利用MRI檢查有機會發現早期患者，即單一腫瘤小於5公分或腫瘤2到3顆，小於3公分，若患者不能進行傳統手術，微創消融手術有機會清除腫瘤。

微創消融手術難度高，必需將細針穿刺進入腫瘤，利用各種能量清除癌細胞。黃凱文說，現在可利用軟體模擬虛擬實境，術中再經由導航指引，讓醫師準確的位置，清除癌細胞，讓治療靠科學，並非靠醫師運氣。

WHO已宣布2030年消除子宮頸癌，林口長庚醫院副院長賴瓊慧指出，目前有三方案，十五歲女性施打HPV疫苗覆蓋率達9成；子宮頸抺片或HPV檢測，35歲到45歲女性達7成覆蓋率；篩檢異常者9成能做適當的診斷及治療。

實際上台灣已逐漸達標，以抹片篩檢為例，推廣之初就達7成，如今望更進一步。賴瓊慧指出，新診斷的子宮頸癌患者4成4一生未做過子宮頸抹片，怎麼找出未做子宮頸抹片的患者非常重要。國健署已與各大醫院進行子宮頸抹片加HPV病毒檢測計畫，希望找出隱藏的個案。

除了利用早期篩檢找出患者，HPV疫苗也有助降低子宮頸癌發生率，賴瓊慧認為，HPV與子宮頸癌、陰道癌、肛門癌、外陰癌、口咽癌都有關。在歐美四國進行研究中，接種四價疫苗，HPV感染盛行率、高度子宮頸皮內腫瘤及生殖器疣發生率都降低；蘇格蘭施打二價疫苗後，HPV感染盛行率及高度子宮頸皮內腫瘤發生率也降低。

在國家政策上，賴瓊慧建議，需建立女性多年齡世代HPV疫苗接種策略，將HPV檢測納入子宮頸篩檢系統，由於疫苗也減少生殖器疣，陰莖癌及肛門癌及其癌前病變可以預期，對減少頭頸癌也有間接證據，男性接種也有一定的效益，建議建立性別平權的疫苗接種政策。