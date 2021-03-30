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2021癌症高峰論壇／根除癌症 下波篩檢目標胃癌、肺癌

聯合報 / 記者韋麗文／台北即時報導
「2021全癌解碼精準治療癌症高峰論壇」中，衛福部國健署代理署長賈淑麗指出，未來持續對病毒性肝炎、HPV、胃幽門螺旋桿菌進行篩檢，並補助低劑量電腦斷層篩檢，擴大保護網。記者葉信菉／攝影
「2021全癌解碼精準治療癌症高峰論壇」中，衛福部國健署代理署長賈淑麗指出，未來持續對病毒性肝炎、HPV、胃幽門螺旋桿菌進行篩檢，並補助低劑量電腦斷層篩檢，擴大保護網。記者葉信菉／攝影

國家癌症防治計畫希望在2025年，達到癌症死亡率下降25%，衛福部國健署代理署長賈淑麗指出，透過癌症篩檢，一年內可以挽救近六萬名民眾生命，未來持續對病毒性肝炎、HPV、胃幽門螺旋桿菌進行篩檢，並補助低劑量電腦斷層篩檢，擴大保護網。

衛福部107年癌症登記報告，新發癌症人數為11萬6131人，較前一年增加4447人。賈淑麗在「二○二一全癌解碼精準治療癌症高峰論壇」指出，癌症發生人數預計將持續上升，但希望完成「二○二五年國家消除C肝」和「二○三○年消除子宮頸癌」目標。

賈淑麗指出，國人十大癌症發生率中，女性乳癌、肺癌、攝護腺癌、子宮體癌及甲狀腺等標準化發生上升，皮膚癌、口腔癌及食道癌等發生率穩定，大腸癌、肝癌、胃癌及子宮頸癌等標準化發生率有下降趨勢。

國健署推動四癌篩檢，每年篩檢逾5百萬人次，其中找出5萬名癌前病變、9000名癌症病患，一年約挽救6萬名民眾生命。賈淑麗說，篩檢可以早期發現癌前病變和癌症，尤其是感染型癌症透過篩檢與及早根除感染，發生率已逐年下降。

子宮頸癌與人類乳突病毒有關，接種HPV疫苗可以預防感染，國健署推行國一女生接種HPV疫苗，施打率超過8成以上。曾有國病之稱的肝炎，造成肝癌發生率居高不下，但透過B、C型肝炎篩檢及追蹤，預計2030年時，可讓30到70歲民眾的肝癌、慢性肝病肝硬化死亡率下降65%。

此外，幽門桿菌被列為一級致癌物，胃癌患者感染幽菌比率為9成，治療幽菌，可阻斷胃癌的發生。賈淑麗說，目前針對偏鄉地區進行篩檢試辦， 將對碳13尿素呼氣檢查陽性的病患，給予除菌服藥。

至於肺癌，賈淑麗說，台灣肺癌學會正在協助「以LDCT篩檢台灣不吸菸肺癌高危險群之研究」，評估對不吸菸者的危險因子及篩檢規範。賈淑麗也呼籲，民眾也應該透過戒菸、戒檳榔、戒酒，增加身體活動，減緩過重及肥胖，共同為國家癌症防治而努力。

「2021全癌解碼精準治療癌症高峰論壇」中，衛福部國健署代理署長賈淑麗指出，未來持續對病毒性肝炎、HPV、胃幽門螺旋桿菌進行篩檢，並補助低劑量電腦斷層篩檢，擴大保護網。記者葉信菉／攝影
「2021全癌解碼精準治療癌症高峰論壇」中，衛福部國健署代理署長賈淑麗指出，未來持續對病毒性肝炎、HPV、胃幽門螺旋桿菌進行篩檢，並補助低劑量電腦斷層篩檢，擴大保護網。記者葉信菉／攝影

癌症 子宮頸癌 肺癌

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