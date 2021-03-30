2021癌症高峰論壇／精準給付 健保邁向新時代

健保邁入精準給付的時代！肺癌、乳癌、卵巢癌病患可望率先受惠。衛福部健保署長李伯璋指出，對於臨床指引成熟及證據等級較強，有迫切需要的癌別，優先列入次世代基因檢測（NGS）給付，今年將增加RAS與ALK檢測，未來會再逐步增加。

過去，癌症治療往往一體適用，隨著NGS普及，可先透過基因檢測，了解癌症病患對標靶與免疫藥物的反應，再給予適合用藥，進入個人化癌症醫療。李伯璋公布，對於健保已收載的藥物，將給付基因數約50個的小模組，範圍包括有基因突變熱點與融合變異的癌症基因。

NGS給付原則，包括已有成熟的臨床指引、證據等級較強、迫切的醫療需求等，因此肺癌患者將優先受惠，依據這樣的模式，逐步增加給付乳癌、卵巢癌病患的檢測範圍。

在癌症標靶藥物、免疫藥物的給付，李伯璋說，根據藥物擬訂會議結論，藥物給付將根據真實世界的數據，「有效健保加碼給付，無效則請廠商還款。」

2019年健保總額為6226億元，其中1108億元用於癌症相關醫療，也就是國人每繳6元健保費，就有1元用於癌症治療。李伯璋說，不可否認，昂貴的基因檢測納入健保給付，會有財務衝擊，但若只考慮財務衝擊，新藥、新檢驗就無法進入健保，因此錢必須花在刀口上。