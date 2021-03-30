2021癌症高峰論壇／打造台灣醫療產業為下一個台積電

全世界正掀起「精準醫療」到「精準健康」的大浪潮。國家衛生研究院院長梁賡義在「二○二一全癌解碼精準治療癌症高峰論壇」指出，台灣具資通訊與醫療雙優勢，應以5G、大數據、人工智慧助攻，打團體戰，以創新的跨業整合模式，發展精準健康數位醫療產業，建立國際稱羨的另一個台積電般的產業品牌。

由聯合報與國家衛生研究院、健保署、國健署共同主辦的「二○二一全癌解碼精準治療癌症高峰論壇」在27、28日，廿二位國內癌症領域重磅權威，詳解國家級抗癌計畫、健保給付，到臨床最新治療，從心理、營養、毒物到病友服務。

講者多認為，疾病治療甚至健保給付，愈來愈講究科學實證和個別化。醫師和病人都要學習和認識精準醫療，也就是使用最少的醫療資源，為患者量身打造，找出最有效的治療方式和藥物。

以癌症為例，國衛院癌症研究所所長陳立宗指出，國際研發癌症藥物以當地盛行癌症為重點，因此肺癌、乳癌一直是癌症藥物顯學，亞洲人盛行的胃癌、膽道癌則是國內健保藥物資源相對弱勢的族群，要提供病患有效的治療，本土需有自己的研發、治療、給付策略。

透過健康大數據，可找到疾病風險因子。國衛院群體健康科學研究所名譽研究員熊昭舉例，風險預測模型就是健康大數據的運用，透過預測模型找出疾病高風險族群，建議及早採取降低風險的措施，對於已經生病者，則進行精準治療。

風險預測模型甚至可作為預防癌症的政策，例如高危險族群應被列入篩檢對象，進而降低死亡率。例如肺癌，吸菸是歐美的最顯著致癌因子，但台灣肺癌病患逾五成並不吸菸，台灣女性吸菸率更低於百分之五，顯見有不同的致癌因子，若直接引用國外的防治措施，保護傘則不夠大。

日前，熊昭、國衛院名譽研究員張憶壽與中研院士陳建仁、楊泮池、GELAC研究群及美國國家癌症研究所NCI研究專家，共同提出屬於台灣的不吸菸女性肺癌風險預測模型，風險因子包括年齡、身體質量指數、慢性阻塞性肺炎、教育程度、家族史、基因型。

為了建立國人的癌症基因庫，國衛院癌研所研究員、奇美醫學中心醫研部長李健逢指出，目前國衛院正規畫公私立聯盟精準醫療合作架構，由台灣癌症臨床研究合作組織（TCOG）收案，並提供高規格的次世代基因檢測（NGS）服務及提供原始資料。

對新診斷晚期或術後復發的癌症患者，在簽署NGS同意書後，進行可用標靶藥物的評估，量身定做治療策略，若無突變基因，則回到常規治療，若有配對的藥物，則看是否有健保給付，或需要自費醫療、恩慈療法等。

李健逢認為，這一套利用原始資料評估患者最適切的治療方式，不只可加速臨床試驗收案，也能協助開發新藥或新適應症，這些基因資料庫加上台灣健保資料庫、癌症登記，更能獲得真實世界數據療效的確認，有助於台灣產官學發展。