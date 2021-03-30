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亞東醫院前年短絀逾4億 因有5億被健保攤扣

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
亞東醫院2019年財報短絀4.34億元，院方分析，當年度被健保攤扣高達5.13億，是導致虧損的主因。圖／本報資料照片
亞東醫院2019年財報短絀4.34億元，院方分析，當年度被健保攤扣高達5.13億，是導致虧損的主因。圖／本報資料照片

健保署昨公布2019年領取健保費用2億元以上，223家院所之財報，整體結餘前三名為林口長庚、高雄長庚、台大醫院。另有29家醫院虧損，以亞東醫院整體短絀4.34億居冠，該院近三年首度轉盈為虧，據了解，被健保署「攤扣」高達5.13億，是導致虧損的主因。

亞東醫院表示，2019年健保署北台北業務組改變分區總額內控機制之計算公式，對於亞東這種就醫人數成長、但市占率不高的醫院非常不利，最後攤扣高達五億一千三百多萬，若沒被扣這麼多，應不致虧損。

據了解，為維持醫院部門點值穩定、不被過度稀釋，健保署勢必要將膨脹的點數壓下去。2017年第二季開始，各區醫院總額共同管理會議開始祭出「穩定點值配套措施」，討論以一套公式，計算各醫院必須各自「攤扣」多少點數，也就是要求各醫院自行吸收部分點數，不能申報。

亞東醫院表示，攤扣可說是是目前健保所有的核減機制當中「最傷的」。原本是以門住診成長率30%和市占率70%，以此權重去計算攤扣，但2019年權重卻改成門住診成長率80%和市占率20%，對於亞東這樣高成長率、低市佔率的醫院來說，非常的不利。除了攤扣之外，加上核刪等其他核檢費用，亞東2019年被健保署的核減總金額高達13.6億元。

亞東醫院表示，其實2019年還有推行門診減量政策，亞東為此關閉部分夜診、週六門診，民眾仍然很踴躍就醫，所以就門住診仍是有成長的，相對同區其他醫學中心而言，亞東西醫門住診點數成長率為6.05%，僅次於三總的8.86%。

亞東醫院表示，慶幸的是，亞東所屬之醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會在2019年有結餘5.55億元，所以不影響亞東醫院往後年度儀器設備等資本支出，當時員工年終獎金等紅利發放，也沒有改變。

健保 長庚 台大醫院

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