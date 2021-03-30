牙周病患者當心！ 罹高血壓機率恐是正常人2倍

牙周病患者發生高血壓的機率恐是正常人的2倍！近日一項美國研究指出，嚴重牙齦疾病患者恐比健康的人有更高的風險罹患高血壓。研究人員發現，牙齦疾病患者收縮壓高（140 mm Hg以上）的可能性是與牙齦健康者的2倍，此外，活躍的牙齦炎症也與較高的收縮壓有關。

高血壓機率多2倍

根據《HealthDay》報導，29日刊登在美國心臟協會《高血壓》雜誌的一項研究發現，嚴重牙齦疾病患者比健康的人有更高的風險罹患高血壓。研究作者英國倫敦大學學院伊斯特曼牙科所牙周病學系主任Francesco D'Aiuto博士指出，研究證據表明，牙周病細菌會傷害牙齦，並引發炎症反應，進而影響包括高血壓在內的全身性系統疾病的發展。

根據《每日科學》報導，研究人員分別研究250例有嚴重牙周病、其他方面健康的成年人，以及250例沒有牙齦疾病的健康成年人，受試者的年齡中位數為35，女性佔52.6%。研究人員發現，牙齦疾病患者收縮壓高（140 mm Hg以上）的可能性是與牙齦健康者的2倍（分別為14%和7%）。此外，活躍的牙齦炎症（透過牙齦出血確定）與較高的收縮壓有關。

口腔保健有助預防高血壓

雖然僅確定嚴重牙齦疾病與高血壓間有關聯，並未證實兩者的因果關係，但研究表示，這種組織感染還可能導致炎症和牙齒脫落。研究人員說，預防和治療牙齦疾病是減少全身性炎症、改善血管內皮細胞功能及心血管問題的一種經濟有效方法。

英國倫敦大學學院伊斯特曼牙科所高級研究員Eva Muñoz Aguilera表示，血壓升高通常沒有症狀，使許多人可能沒有意識到他們有心血管相關問題的風險增加。

D'Aiuto總結說：「每天刷牙2次等的口腔保健策略，在控制和預防常見的口腔疾病方面非常有效，這些策略也可以成為預防高血壓的有力且經濟上負擔得起的工具。」

【更多精采內容，詳見 】