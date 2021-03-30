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只花50元就中大獎！台北百貨開出統一發票千萬特別獎

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
4月1日到5月9日，京站時尚廣場推出女王購物節。圖／京站時尚廣場提供
4月1日到5月9日，京站時尚廣場推出女王購物節。圖／京站時尚廣場提供

日前1、2月統一發票中獎號碼公布，本期千萬特別獎號碼是「80325690」，其中一位幸運兒竟然「只花50元」就中獎！京站時尚廣場表示，該名千萬獎金得主是在2月時，於京站停車場花50元繳停機車費，實在是非常幸運，並提醒若這段時間，有來京站和轉運站消費的民眾，千萬不要忘記對一下手中的發票喔！

此外，目前正值百貨母親節檔期開打，4月1日到5月9日，京站時尚廣場也推出女王購物節，全館滿4,000元送200元抵用券；化妝品/內衣/香氛滿2,000元送200元抵用券，當中刷JCB卡Apple Pay滿2,000元再送400元，等於滿2,000可送到600元，回饋率高達30％，今年回饋力道更優於去年。

另外，消費滿2,000元京站發票，還可獲得抽獎機會1次，有機會抽中10萬元未來機票，更將送出星级飯店住宿券。女王節開跑首四日（4/1～4/4）還推出臉書直播導購，線下商品可在線上即時下單，且主打比DM價再下0.5～1折優惠，比實體價更便宜。

統一發票千萬獎金其中一位得主是在2月時，於京站停車場花50元繳停機車費而中獎。圖／京站時尚廣場提供
統一發票千萬獎金其中一位得主是在2月時，於京站停車場花50元繳停機車費而中獎。圖／京站時尚廣場提供

統一發票

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