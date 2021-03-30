兩廳院新售票系統OPENTIX上線 林百里：生活的社群網站

4月1日起，「OPENTIX兩廳院文化生活」將全面接棒服役17年的「兩廳院售票」，正式上線營運。文化部部長李永得、廣達電腦董事長林百里、國家表演藝術中心董事長朱宗慶今天偕同台灣表演藝術界代表，共同宣告「OPENTIX兩廳院文化生活」即將正式營運，攜手民眾打開文化生活的平台。

「OPENTIX兩廳院文化生活」由國家兩廳院與廣達電腦共同開發。近五個月的試營運，會員人數已近十萬人，上架節目與活動近700檔。「這是一個新的里程碑！」朱宗慶表示，要打造一個新的售票系統，工程浩大。試營運期間，網路上出現一些負面意見。「選擇原狀很容易、放棄改變也很簡單」，他認為，面對全新的時代與觀眾，兩廳院「沒有其他選擇，只能勇往直前。」

朱宗慶表示，未來OPENTIX不只是售票，還會結合表演藝術以外各領域，包含視覺藝術、流行音樂、文創等；既是台灣文化藝術各方面整合大數據的據點，也是未來文化生活的入口，更是提供表演藝術發展轉型的重要機會。

「今天是一個起步，不是一個終站。」林百里表示，他將OPENTIX定義成「生活的社群網站」， 希望更多人參與這個平台、得到大數據，讓團隊在上面解決大家需要的服務。他指出，「open」的意思是大家都可以參與，希望此一平台成為大家都可以參與的平台，為了此一願景工作團隊將時時刻刻努力。

原兩廳院售票系統17年來賣了179萬張票。李永得表示，未來包括電影、影展、流行音樂，都可以在OPENTIX購票。它將為文化消費行為留下珍貴的大數據，透過廣達的智能機制做出分析，提供文化部政策制定及修正上的重大幫助。

李永得表示，去年藝fun券搜集了327萬筆文化消費行為的資料，此一資料已經去識別化，準備開放給所有藝文團隊、研究團隊及學校去研究藝文消費行為。「這可能是有史以來最大的藝文消費資訊」，長此慢慢累積，將對文化政策的制定有更大幫助。