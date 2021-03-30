宜蘭綠博兒童有禮 清明連假12歲以下入園免門票

清明、兒童節4天連假即將來臨，宜蘭縣長林姿妙今天宣布，連假期間，正熱鬧舉辦的綠色博覽會將開放全國12歲以下兒童免費入園；原本3月27日到4月2日的綠博新北周，也延長兩天到4月4日，即日起到4月4日，新北市民入園門票100元。

綠色博覽會本月27日在武荖坑風景區展開，入園門票成人平日150元、假日250元，7歲到12歲兒童平日120元、假日200元，65歲以上長者及7歲以下兒童免門票。縣長林姿妙今天送出大禮給全國12歲以下兒童，宣布4天連假期間，只要是12歲以下兒童，到綠博遊玩可享免費優惠。

此外，今年有新北、花蓮、彰化3縣市參加策展，宜蘭縣政府推出縣市周活動，當周該縣市民眾入園，票價只要100元，開幕首周一直到4月2日是新北周，花蓮周接續登場是4月3日至9日，最後由彰化周接棒，時間是4月10日到16日，這3縣市民眾在縣市周當周入園，不分平假日都是100元。

綠博主辦單位表示，近來接到新北市民反映，新北周期間遇上國高中的段考，大部分學生無法出遊，期望新北周能延長。為了讓考生與家長都能帶家人到綠博感受環境教育的意義與展演樂趣，決定新北周延長兩天到4月4日為止，因延長兩天的時間與花蓮周重疊，4月3、4日新北市、花蓮縣民入園都是100元。