農委會出手管外銷鳳梨品質 學者：撈過界應由市場決定

近日台灣外銷新加坡鳳梨不甜還黑心引發批評，農委會今表示，未來對外銷鳳梨將有三大要求，包括甜度、大小及冷藏溫度都有一定規範，但僅為輔導措施非強制。學者批評，外銷品質其實是商業行為應交由市場決定，農委會納管有點「撈過界」；也有學者說，先前外銷新加坡鳳梨品質不佳是因為當時才剛開始採收，但農委會當初硬要推外銷才會「呷緊弄破碗」。

中興大學行銷系退休教授李皇照表示，正規貿易商出貨前都會要求集貨場達到一定甜度才包裝，因此甜度管控最主要關鍵是貿易商，至於農藥殘留牽涉進出口國彼此協商的准入條件。現在政府對進口商要求商品規格規範，包括大小、重量、甜度、外觀完整性等，這都是商業交易規範及貿易商行為，應該由市場決定，政府應該談判的是准入條件，去管商業行為「有一點撈過界」，應該釐清在不同階段做什麼事，混為一談「變成政府是萬能的」，導致市場特殊性可能無法全面考慮到，畢竟有些消費者不希望水果太甜。

李皇照指出，其他國家進出口農產品主要都是大型貿易商，不像台灣有許多小貿易商只做一、兩櫃，可能較不願意遵守商業規範跟準則、擾亂正常運作秩序，對品質管理也不是太內行，雖然台灣是自由商業，只要符合進出口規範就可以出口，但政府可以思考對貿易商加強管理辦法或制度，否則進入門檻過低。

李皇照說，農產品外銷是長期基礎性的工作，不能只在集貨場做品質管制，而是從種植期、田間管理、採收前品質檢查、市場選擇、採收完進入集貨場後，都要按照標準作業程序來做，好的貿易商一開始就會訂契約，種植過程中也會做相對的管理工作。

台大農經學系教授雷立芬說，外銷品質好壞是貿易商問題，若品質不好賣不出去，未來就不會跟農民購買，因此農委會特定規範外銷品質「還滿奇怪的」，再說鳳梨甜度要求14度以上，但有些國外市場不見得喜歡甜度這麼高的水果，總歸而言，品質要不要顧好是貿易商跟農民自己要做的事。

針對外銷新加坡鳳梨品質不佳，雷立芬說，這是政府為了政策執意在三月初外銷，但當時根本不是鳳梨產季，才剛開始採收，不是品質最好的時候，本來就容易出問題，政府「呷緊弄破碗」，其實不需要在當時做這種決定。