台北時裝週新秀公布 年輕設計師有創意

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
輔仁大學織品服裝學系江玟萱向文化部次長李連權介紹個人作品「懸生」。 (photo_by臧品安／台灣醒報)
輔仁大學織品服裝學系江玟萱向文化部次長李連權介紹個人作品「懸生」。 (photo_by臧品安／台灣醒報)

以地震為靈感發想，設計成大膽且版型獨特的套裝；利用緹花摺子布、鐵鍊織造服飾及飾品設計的長裙；使用針織布料呈現礦區斑駁質感的服飾等，…。台北時裝週新秀們顯得創意十足！今年台北時裝週30日舉行頒獎儀式，宣布3位潛力新秀及1位人氣新秀從125位學生中脫穎而出。

本屆「台北時裝週推薦具潛力設計新秀」，分別為實踐大學服裝設計學系的陳家慶、輔仁大學織品服裝學系的江玟萱、輔仁大學織品服裝學系的李怡萱，「台北時裝週校際展演人氣新秀」則由樹德科技大學流行設計系的侯永笙奪得。

陳家慶設計的「芮氏8.0」，靈感源自地震，作品想表達板塊內部結構的重要性，服裝呈現出內部看不到的細節、手縫技巧和版型線條。江玟萱設計的「懸生」，服裝使用針織機織造斑駁的緹花褶子布、鐵鍊織造服飾及飾品，象徵一個人的生命並不需要完美無缺，些微的懸處也能讓生命完整。

李怡萱帶來作品「無聲的嘆息」，以亞泥事件為靈感，使用針織布料與水泥漆做結合呈現礦區的斑駁質感，希望環境保護議題能受到重視，而非以個人利益為優先。奪得人氣新秀的侯永笙，其作品「孤空笑道」，以印花語彙的方式傳達心境的轉變，並利用抽皺和鬆緊帶的運用，與繁雜的生活相呼應。

文化部次長李連權表示，透過今年台北時裝週的「服裝設計學院校際展演」，大家一同見證台灣時尚產業生力軍的誕生，為他們的創新感到驚豔，也期許設計新秀能繼續發揮無窮的創意，日後在國際舞台上嶄露頭角、綻放光芒。

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