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給生者的安魂曲 愛樂還原大師作品

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
愛樂青年管弦樂團將於4月10日舉辦以「生命」為主軸的音樂會。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
愛樂青年管弦樂團將於4月10日舉辦以「生命」為主軸的音樂會。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

台北愛樂青年管弦樂團重現法國作曲家杜呂弗勒的大型作品《安魂曲》，且是世界少數以管弦樂團演奏的版本。台灣女高音鄭海芸，渾厚悠遠、清澈透明，男中音陳集安聲音極具張力，渾厚而扎實的嗓音，將為觀眾帶來杜呂弗勒獻給生者的安魂曲。

與其他以死者為主的安魂曲相比，杜呂弗勒《安魂曲》多了穩重、祥和以及寧靜的氛圍，但由陳集安演出的審判相關片段極具張力，整首歌曲的聲音講求「透明」。而總長約50分鐘的杜呂弗勒《安魂曲》尚有眾多版本，管弦樂版演奏尤其困難，因此較廣為演奏的是難度較低的管風琴或室內樂版本。

愛樂音樂總監兼指揮的吳曜宇則說，杜呂弗勒基於安魂彌撒聖歌所創作的《安魂曲》，以管弦樂團演出時，三管樂團加上合唱團共有超過200名成員，且法國音樂所追求的透明度格外要求演出者的個人能力，因此演奏難度極高，而4月10日的演奏將是台灣第一次有樂團演奏管弦樂團版本。

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