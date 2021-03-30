鮭魚之亂番外　內政部、原民會函釋雅美族人改名無限制

連鎖壽司店推出「鮭魚」同音促銷，引發「改名鮭魚之亂」，卻也意外讓國人注意到現行姓名條例中，改名僅限3次規定。不過原民會與內政部函釋，雅美族「無次數限制」，解釋令已送立法院，可望下周二院會完成備查。

現行姓名條例，國人有與三親等以內直系尊親屬名字完全相同，與通緝有案人犯姓名完全相同，被認領、撤銷認領、被收養、撤銷收養或終止收養，或是字義粗俗不雅或音譯過長或其他特殊原因等原由，可申請改名，但以3次為限。

但原民會、內政部聯合作出「姓名條例第9條」解釋令，表示雅美族原住民依其文化慣俗，隨同直系血親卑親屬的傳統名字而變更本人傳統姓名者，得申請改名，「無次數限制」。

原民會解釋，雅美族傳統姓名採「親隨子名制」，家中長子、女出生並命名後，直系血亲尊親属，包含父母親、祖父母，甚至曾祖父母都要隨著子女的名字而改名，並冠上輩分稱謂，個人的傳統名字會因生命歷程而有多次變更可能。