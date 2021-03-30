快訊

軍政府挺軍政府？緬甸存活絕路…泰國邊境重兵驅逐難民

今添1例英國入境確診 國內AZ疫苗接種人數破萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鮭魚之亂番外　內政部、原民會函釋雅美族人改名無限制

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
雅美族傳統姓名採「親隨子名制」，個人的傳統名字會因生命歷程而有多次變更可能。本報資料照片
雅美族傳統姓名採「親隨子名制」，個人的傳統名字會因生命歷程而有多次變更可能。本報資料照片

連鎖壽司店推出「鮭魚」同音促銷，引發「改名鮭魚之亂」，卻也意外讓國人注意到現行姓名條例中，改名僅限3次規定。不過原民會與內政部函釋，雅美族「無次數限制」，解釋令已送立法院，可望下周二院會完成備查。

現行姓名條例，國人有與三親等以內直系尊親屬名字完全相同，與通緝有案人犯姓名完全相同，被認領、撤銷認領、被收養、撤銷收養或終止收養，或是字義粗俗不雅或音譯過長或其他特殊原因等原由，可申請改名，但以3次為限。

但原民會、內政部聯合作出「姓名條例第9條」解釋令，表示雅美族原住民依其文化慣俗，隨同直系血親卑親屬的傳統名字而變更本人傳統姓名者，得申請改名，「無次數限制」。

原民會解釋，雅美族傳統姓名採「親隨子名制」，家中長子、女出生並命名後，直系血亲尊親属，包含父母親、祖父母，甚至曾祖父母都要隨著子女的名字而改名，並冠上輩分稱謂，個人的傳統名字會因生命歷程而有多次變更可能。

收養 鮭魚 內政部

延伸閱讀

內政部同意補助 何欣純：台中南太平淹水改善有望

鮭魚在這！日網友畫出壽司造型指甲彩繪 網喊：肚子餓了

食譜／簡易鮭魚炊飯 營養百分百

跟風改名！他每日惡夢連連「變鮭魚被吃掉」 命理師示警：恐破財

相關新聞

本流感季首例死亡 80歲老翁未接種疫苗住院七天亡

受新冠肺炎疫情影響，國際往來減少加上人人戴口罩，本次流感季疫情平緩。但衛福部疾管署今天公布，自去年10月以來，本流感季首...

家長嫌太胖 國中女信偏方吃「棉花」減重釀嚴重腸沾黏

體重過重、過輕都不好，然許多兒童、青少年不知正常體位標準，常常不該減重卻減重，應該減重卻不知。身形纖細的15歲女國中生，...

給生者的安魂曲 愛樂還原大師作品

台北愛樂青年管弦樂團重現法國作曲家杜呂弗勒的大型作品《安魂曲》，且是世界少數以管弦樂團演奏的版本。台灣女高音鄭海芸，渾厚悠遠、清澈透明，男中音陳集安聲音極具張力，渾厚而扎實的嗓音，將為觀眾帶來杜呂弗勒獻給生者的安魂曲。

鮭魚之亂番外　內政部、原民會函釋雅美族人改名無限制

連鎖壽司店推出「鮭魚」同音促銷，引發「改名鮭魚之亂」，卻也意外讓國人注意到現行姓名條例中，改名僅限3次規定。不過原民會與...

倒掉第一泡茶錯了！６月底前全民奉茶免費喝

台灣茶協會呼應4月7日「世界健康日」，今天在大葉大學舉辦「全民一起來喝茶」，將產、官、學三方攜手建立「安葉茶」形象，即日...

高市圖新款AR互動遊戲「小老鼠運動會」 開放報名體驗

高雄市立圖書館在今年兒童節前，發表第4款自行開發的AR親子互動遊戲「小老鼠運動會」，今天邀請高雄市六龜新威國小師生到高市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。