倒掉第一泡茶錯了！６月底前全民奉茶免費喝

台灣茶協會呼應4月7日「世界健康日」，今天在大葉大學舉辦「全民一起來喝茶」，將產、官、學三方攜手建立「安葉茶」形象，即日起到6月底串聯全台各地風景區舉辦全民奉茶活動，找回安心喝好茶的慢活情致。

悠雅音樂飄傳，三台茶席同時煮水，泡茶師慢工出細活，用南投縣高山茶葉沖泡出今年春茶，來賓喝茶、品茶，請教泡茶師關於茶的知識。大葉大學觀光餐旅學院院長也是台灣茶協會理事長李世傑說，4月7日介於節氣春分和穀雨之間，正是春茶盛產時節，春茶是品質最好的茶，自古相傳喝茶有益健康，農糧署呼應國際衛生組織4月7日世界健康日，自2007年起推動「世界健康日 全民喝茶日」。

今年台灣茶協會與農糧署合作，舉辦奉茶活動，李世傑說，一方面把台灣好茶富含兒茶素、單寧酸等優點介紹給民眾，鼓勵全民一起來喝茶，為健康加分，另一方面把台灣早期社會無私為旅客與農民奉茶的人情味找回來。

華人愛喝茶，習慣把第一泡茶倒掉，從第二泡開始喝起，泡茶時間不一，有的主張不必泡太久，以免釋出茶鹼破壞風味，有的喜歡泡久一點「卡有味」。李世傑表示，經過輔導的茶廠都重視製茶安全與衛生，台灣茶協和大葉大學建立「安葉茶」，若使用衛生安全的茶葉，從營養學角度，第一泡茶最有營養和風味，不必倒掉。

泡茶時日長短與品種、茶葉形狀有關。李世傑說，紅茶以攝氏80度熱水泡5分鐘，風味最佳，綠茶若揉成球形，沸水泡6分鐘，葉子舒開散發氣味較佳，非球形的茶葉，例如壓扁成長形、乾燥自然捲曲的以沸水泡5分鐘即可。

大葉大學副校長葉釋仁表示，中彰投是台灣重要的茶產地，大葉大學因應產業需求，積極推動產學合作，建置「製茶技術暨產品研發基地」，提供實作學習場域，結合學校研發能量與廠商產業經驗，培育產業人才，已獲教育部大學社會責任實踐計畫獎助，透過茶科學、茶文化各式活動，全方位協助茶產業升級。

彰化縣政府秘書黃智裕說，世界最好的茶就在台灣，大葉大學長期深耕茶產業人才培育，相信台灣茶協會在大葉大學李世傑院長的帶領下，一定可以讓世界看見台灣茶的優質。