外銷鳳梨挨批品質差 農委會提甜度、大小、溫度3門檻

近日台灣外銷新加坡鳳梨不甜還黑心引發批評，農委會今舉辦記者會表示，已建立用藥安全外銷供果園名單，未來對外銷鳳梨將有三大要求，包括鳳梨甜度14度以上再採收，另外大小要適中，每箱十公斤約放6到10粒鳳梨，外銷業者包裝果實也要維持13度正負2℃的溫度，避免冷藏貯運時間超過一周，以確保到貨品質；不過除了藥檢未通過不予補助以外，甜度、大小及冷藏溫度要求都是輔導措施，沒有強制規範。

農委會副主委陳駿季表示，最近有消費者反映台灣鳳梨品質不良，認為鳳梨沒有想像中這麼甜，只有9到10度，不符合期待，甚至有些鳳梨切開發現「黑心」，農委會團隊過去幾天一直嘗試尋找答案，分析認為有三大原因，第一是採收時間過早，其次是低溫造成，因為金鑽鳳梨適合鮮食，冷鏈系統最好維持在13度左右，過去很多目標市場國、國外貿易商運輸時是比照菲律賓鳳梨運輸，而菲律賓鳳梨皮厚、耐低溫，運輸溫度通常是7到8度，但金鑽鳳梨在這種運輸條件下會導致黑心，第三是運輸過程中處理不當造成病害。

針對鳳梨過早採收部分，陳駿季說，會持續跟外銷業者及果農宣導，外銷建議達到14度糖度以上，品質才會穩定，第二是果實大小要適中，換算每箱十公斤約為6到10粒鳳梨，台灣市場有時候一顆鳳梨就重達1.5公斤，果實比較大，但國外市場消費者會希望購買中小型鳳梨；另外鳳梨糖度無法每顆都測量，因此會把糖度換算為鳳梨採收成熟度的色澤，從「輕微轉黃」到「轉黃」總共有1到3號色，4、5月份為3至2號色，6、7月為2至1號色，鳳梨不同月份有最適當的成熟度，將外觀顏色轉換成圖卡，讓外銷業者知道不同月份外銷品質要有一定規範，解決未來外銷市場甜度不佳的問題。

至於低溫造成寒害，陳駿季說，建議加強冷鏈系統，一直以來都協助集貨包裝廠建置冷鏈系統，也許現在還不足，但未來也會持續幫忙，短時間內農糧署會盤點產區附近農會或產銷班有無冷藏庫，當產地鳳梨收購時，需要預冷或其他冷藏時就會調度冷藏庫協助，過去試驗團隊研究證實，鳳梨採收如果適當預冷，對延長壽命很有幫助；也要求外銷業者貨櫃運輸要設定13度正負2℃，不要再用過去的8至9度，將果肉褐化比率降到最低。

目前藥檢不合格才會取消外銷補助，農委會現在雖然對成熟度、甜度或冷藏溫度提出規範，但也只是輔導措施，沒有強制性，遭質疑沒有顯著效果。

陳駿季表示，果實甜度牽涉消費者本身習慣，因此後來考量，除了藥檢以外，對品質不符期待的部分不會使用強制作為，但會勸導、要求提供自主管理清單，出口最適當的鳳梨果品，有些較不熟悉鳳梨出口的貿易商聽到這些說法是可以接受的。

陳駿季強調，現在官方檢驗就是藥檢，若藥檢不過連進到目標市場國都不行，品質部分則是貿易商跟對方的協議，不同品質有不同目標市場，因此在品質拿捏上會有無法釐清的模糊界線，先前本來考慮比照芒果規範糖度，但有人覺得14度、有人覺得12度就可以，因此強制規範會產生困擾，不過如果出口時可以符合建議的成熟度色澤，品質就會相對穩定。

台灣日前首度外銷鳳梨到澳洲，不過價格太高遭質疑沒有市場競爭力，陳駿季說，銷澳鳳梨換算每顆大約384元，是當地鳳梨三倍左右，但現在是打開市場的測試階段，而不是完全變成常態，台農發輸出鳳梨是因為澳洲對台灣進口鳳梨檢疫規範還不清楚，透過此次測試就可以充分了解。

陳駿季也說，不同國家對不同等級消費市場可以做分群，未來台灣鳳梨價格一定比澳洲當地鳳梨還高，但行銷會鎖定特殊消費層可以接受的價錢，像是日本葡萄在台灣一串要賣一千多元，還是很多人買，且現在是空運比較貴導致成本也高，未來外銷澳洲鳳梨將會用海運。