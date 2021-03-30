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罹癌易有情緒問題 醫師：接受身心治療抗癌效果更佳

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
中山醫學大學附設醫院身心科主任朱柏全指出，癌症並非絕症，最怕患者對未來感到絕望、自我放棄。圖／中山醫學大學附設醫院提供
中山醫學大學附設醫院身心科主任朱柏全指出，癌症並非絕症，最怕患者對未來感到絕望、自我放棄。圖／中山醫學大學附設醫院提供

一名癌症女患者在得知確診後歷經哭泣憤怒、酗酒、封閉自我，雖然經家人鼓勵後願意接受一連串的抗癌治療，但治療過程間仍因擔心醫療費用及復發率，心理更背負莫大壓力。即使病情有良好控制，卻突然因「過度換氣」多次送醫，嚴重時甚至昏倒休克，經轉介身心科後診斷她罹患了「過度換氣症候群」所幸及早發現治療，症狀才獲得良好控制。

中山醫學大學附設醫院身心科主任朱柏全指出，癌症並非絕症，最怕患者對未來感到絕望、自我放棄。如果病患有足夠的支持系統，包括親友家人的陪伴、生活目標、宗教信仰等都能讓其增強意志力及信心，繼而坦然接受治療、對抗病魔。

他說，研究指出癌症病人自殺風險是一般人的2至4倍，在台灣有將近半數的癌症患者有適應障礙、焦慮、憂鬱、失志等情緒問題，若能在關鍵時刻轉診至身心科，讓專業醫療團隊適時地介入協助，深入瞭解病患的身心狀況，進一步療癒心理的苦痛，能讓抗癌效果更加乘。

朱柏全說，最早關注癌症病人精神表現的精神科醫師庫伯蘿絲（Elisabeth -Ross）曾說，當病患聽聞壞消息後，會經歷否認、憤怒、討價還價、憂鬱、接受5個階段。患者在前四階段會反覆，從一開始的冷漠、不反應來表達拒絕接受事實，到憤怒地尋找替罪羔羊、歸咎他人或自己，再到試圖委屈地懇求醫師或求神拜佛，希望能多活幾年。

接著是發現事實無法改變，但心理仍無法接受，因而感到心灰意冷、心情跌若谷底，一些風吹草動都能悲從中來。

至於什麼時候會開始接受？每個人的進程不一。且「接受」有很多種，分別是放棄地接受、無可奈何地接受、平靜地接受，與喜樂地接受。前兩種較為消極沮喪，是病患感到無能為力時被迫適應。第3種則為中性地接受，即所謂地盡人事、聽天命，不掙扎也不強求。第4種則是以滿懷期待、嚮往的心情來等待痊癒的好消息。

朱柏全說，有一女患者被診斷出癌罹患症之後雖然接受醫院的癌症治療，但心情一直處於憂鬱、焦慮的低潮狀態，各種情緒問題導致她對未來及醫療失去信心，開始上網尋求非正統的醫療方式且放棄醫院的治療，最後因為誤信偏方而延誤就醫，導致病情惡化而病逝。另也有名男患者雖然願意配合醫院治療，但心情難免感到沮喪、沒有信心，轉診至身心科之後，大大減低負向情緒，增加信心後轉為積極面對與治療，回診追蹤預後頗佳。

癌症治療 患者 憂鬱

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