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竹山秀傳推不被打擾的傷口癒合 敷料取代換藥加速康復

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山秀傳推動｢不被打擾的傷口癒合｣，以各種敷料運用在傷口照護上，不用天天換藥加速癒合過程。圖／竹山秀傳醫院提供
竹山秀傳推動｢不被打擾的傷口癒合｣，以各種敷料運用在傷口照護上，不用天天換藥加速癒合過程。圖／竹山秀傳醫院提供

傳統外傷的觀念都是勤換藥，保持傷口乾燥等復原，但竹山秀傳醫院推動｢不被打擾的傷口癒合｣，以各種傷口敷料運用在傷口照護上，視傷口乾淨程度和滲出液的多寡，讓傷口處於相對濕潤環境，不必每天換藥也不會沾黏傷口，使傷口細胞癒合結構更完整。

竹山秀傳醫院指出，一名年約50歲的張小姐在下班途中騎機車，因天雨路滑摔倒，導致腿部大面積擦挫傷，她於初步診療及包紮傷口後，返家自行換藥，然而每每換藥撕開紗布時，由於乾掉的滲液讓紗布黏在傷口上，感覺疼痛難受，撕開紗布後，傷口再次流血造成二次傷害，因此對換藥心生恐懼未確實清創，導致傷口久未痊癒。

久傷不癒的張小姐求助竹山秀傳醫院外科門診，整合性傷口照護中心醫師蘇啟成表示，大多數人在換藥時，通常會先用藥水消毒傷口，再用傳統的紗布覆蓋傷口，若傷口有滲液滲出造成傷口與紗布沾黏時，就會造成患者對換藥產生恐懼甚至排斥換藥。

蘇啟成指出，若要加速傷口癒合，傷口必須保持在一個相對濕潤的環境，才會有利於傷口修復、細胞也快速地移動至傷口床，敷料運用在傷口照護上，加速癒合過程並使癒合後的疤痕較不明顯，反觀過度乾燥或過度潮濕的傷口環境，都會拉長癒合時間且易留下明顯疤痕。

竹山秀傳醫師蘇啟成推動｢不被打擾的傷口癒合｣，以各種敷料運用在傷口照護上，不用天天換藥加速癒合過程。圖／竹山秀傳醫院提供
竹山秀傳醫師蘇啟成推動｢不被打擾的傷口癒合｣，以各種敷料運用在傷口照護上，不用天天換藥加速癒合過程。圖／竹山秀傳醫院提供
竹山秀傳推動｢不被打擾的傷口癒合｣，以各種敷料運用在傷口照護上，不用天天換藥加速癒合過程。圖／竹山秀傳醫院提供
竹山秀傳推動｢不被打擾的傷口癒合｣，以各種敷料運用在傷口照護上，不用天天換藥加速癒合過程。圖／竹山秀傳醫院提供

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