桃園今年確診1例恙蟲病 清明掃墓到郊外要更留意

清明兒童連假將至，多數民眾會到郊外掃墓祭祖，導致山區活動機率增加，容易遭恙螨叮咬而罹患恙蟲病。桃園1月中出現確診1例，需要特別留意。

依疾管署監測資料顯示，台灣全年皆有恙蟲病例發生，通報數自每年4至5月開始呈現上升，6至7月達高峰，以花東及離島地區感染者最多，去年共有426例確診，其中桃園市有13例確診，今年截至3月24日全國累積確診32例，

衛生局提醒，民眾若前往郊外掃墓或山區，尤其於草叢活動時需做好個人防護，避免遭恙蟲叮咬，保護自已不可輕忽。恙螨體積極小，肉眼不易發現，主要寄生在鼠類上，幼蟲會停留於草叢伺機叮咬人。

衛生局表示，遭恙螨叮咬後，潛伏期約9到12天，開始出現持續性高燒、頭痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大等症狀，1周後軀幹會出現紅色斑狀丘疹，並擴展至四肢，且恙螨叮咬處會出現無痛性焦痂。

衛生局呼籲，民眾清明掃墓或到郊外踏青時，應做好自我保護措施，盡量穿著長袖衣褲減少皮膚祼露，並於衣物及皮膚裸露部位塗抹衛生福利部核可的蚊蟲忌避劑、防蚊藥劑（含化學成分敵避DEET或派卡瑞丁Picaridin），回到家後則要盡快沐浴更衣，避免將病源帶至家中。