醫院賺賠都無感！基層醫護及民團籲公布這三項才是重點

健保署今公布2019年223家醫療院所的整體盈餘、虧損排行榜，共有194家院所有結餘，當中有167是醫療業務本業就有結餘，不需靠股利、美食街、停車塲等非醫務收入彌補，另有29家院所虧損，其中5家虧損超過1億。

不過，台北市醫師職業工會及台灣醫療改革基金會都認為，主管機關應該分析的是「營收花去哪」、「醫療折讓」、「人事費用佔支出的比例」。醫改會也呼籲，應儘速推動醫療法修法，明文要求整體盈餘應提撥一部分比例用於改善薪資與執業環境。

台北市醫師職業工會秘書長廖郁雯表示，整體營收和排名，基層醫護根本無感，「盈餘分配」與「醫療折讓」，才是醫院財務真正令基層醫護有感的部分。

廖郁雯表示，就算醫院營收再多，如果沒有被監督，要經營者把盈餘分配給基層醫護是非常困難的。至於「醫療折讓」，是預期點值與實際給付點值的落差，可說是醫院的帳面損失。北市聯合醫院2019年就曾經以醫療院所以醫療折讓太多為由，大幅砍了醫護人員的獎勵金，這部分的資料卻極不透明，導致健保與醫院之間、醫院與勞工之間的財務關係難以釐清，健保署應一併公布。

醫改會執行長林雅惠表示，營運規模大到應公布財報的院所家數越來越多，醫改會過去就一再呼籲，主管機關有責任監督院所盈餘，健保署不應只公布結餘多少，而不去分析醫院把結餘花在哪裡？關鍵的資訊是，多少盈餘是真正用於提昇醫事人員薪資、用於提升執業環境，人事費用佔支出的比例為何，這些都應一起檢視。