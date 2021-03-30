清明連假將至 高雄輕軌人潮熱站加密班次、縮短班距

清明連假將至，高雄市捷運局長吳義隆今表示，預估輕軌運量4月2日到4日的日運量可達2萬5千人，4月5日也可達1萬5千人次以上，駁二、西子灣、旗津、夢時代旁站點將人潮聚集，會加密班次、縮短班距，周邊車流較大的路口也會請義交協助，讓平面交通和輕軌運作更順暢。

吳義隆說，輕軌大南環3月1 日起開始收費，從收費開始，日平均運量是去年同期的3倍。那同時，3月27、28日大港開唱時，也較上一周運量提升25%跟16%。可看出路網密度的日漸成熟，對運量的提升有深遠影響。

對於即將到來的清明連假，預估會有很多返鄉人潮，吳義隆說，連假前3天的4月2日到4日預估日運量可達2萬5千人，4月5日也可達1萬5千人次以上。

吳義隆指出，駁二特區、西子灣、旗津、夢時代等，將會是人潮熱點所在，所以周邊的輕軌C3、C5、C11到C14等站也會人潮集聚，預估人潮聚集時間點會在中午12點到下午6點間，會針對這個時段加密班次、縮短班距，其餘時段則配合實際營運狀況，視情況加派加班車。

吳義隆說，另針對人潮集聚的車站，會加派人力來服務跟協助，車流量較大的路口也會請義交協助，讓平面交通跟輕軌的運作，都可更為順暢。他也提醒乘客要全程戴口罩，連假期間盡量避免攜帶摺疊式的腳踏車上車。