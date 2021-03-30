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掃墓、進入山區避免蟲蟲危機 醫師：最好穿長袖

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中醫院皮膚科醫師吳家華說，恙蟲病傳播者主要是恙蟎，體型非常小，只有0.02-0.04公分大小。圖／台中醫院提供
台中醫院皮膚科醫師吳家華說，恙蟲病傳播者主要是恙蟎，體型非常小，只有0.02-0.04公分大小。圖／台中醫院提供

清明連假即將到來，民眾掃墓或外出踏青至山區活動時，經常可能會因此接觸到恙蟲孳生的草叢環境，若不小心被叮咬，會造成叢林型斑疹傷寒。台中醫院皮膚科醫師吳家華提醒，在進入樹林、草叢間時最好穿著長袖衣褲，並使用有合格標章的防蟲產品，減少被叮咬的機會。。

吳家華說，恙蟲病傳播者主要是恙蟎，體型非常小，只有0.02到0.04公分大小，寄生在囓齒類動物或從草叢旁經過的人類身上，肉眼通常看不到。被恙蟎叮咬處會形成黑色焦痂紅疹，經由叮咬後的傷口，會傳播立克次體的恙蟎到人體，造成發燒、畏寒、淋巴結腫大、紅疹、頭痛、肌肉酸痛、食慾不振、腹瀉等全身性症狀。

她說，4、5月常見的環境蟲害還有荔枝椿象隱翅蟲等，臨床上接觸到這類蟲液更是會造成皮膚灼傷，若在野外遇見荔枝椿象，應避免去驚動、刺激或是搖動棲息的樹枝，如果蟲體不慎掉落在身上，可以輕緩地將它們撥走或是利用樹枝讓它們自行爬走。

若隱翅蟲飛經身體時，可以把它們輕輕撥開，避免拍打蟲體，才不會造成毒液流出；若皮膚不慎接觸到毒素，可以先用大量清水沖洗，並盡速就醫接受治療。

恙蟲 隱翅蟲 荔枝椿象

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