陳時中：營養飲食促進法 列為優先法案

衛生福利部健保署統計，2018年花費全民健康保險支出的前十大疾病中，急慢性腎臟病、糖尿病、高血壓、缺血性心臟病皆為慢性疾病，初步研究與飲食有關；衛福部長陳時中說，「營養及健康飲食促進法」民國107年已送進行政院去，經過幾年廣泛討論，今年初步列為優先法案，希望這會期能討論到。

台灣民眾黨立法院黨團邀集衛福部、國健署、農委會輔導處等政府官員代表，以及民進黨立委吳玉琴、專家學者和民間團體，針對「營養及健康飲食促進法」立法現況與困境進行討論與意見交流。

陳時中說，對於飲食慢性傷害，其實以前都沒這麼重視，健康飲食跟食品安全一樣重要，時代已相當進步，不管是農委會或是食藥署，對食品安全監測，都到達一定的安全水準，現在開始說如何吃得更好，因此提出營養飲食促進法。

陳時中說，希望透過此法，將各項促進飲食概念都能在法案中表現，雖然現在還未正式立法，但相關行動已展開，中央與地方一起把這件事情做好，例如健康飲食調查，還有一些基準設定，3月10日也開始第一次諮詢會，法還沒實施，但基本架構，該做的事情不怠慢，盡早凝聚共識，有秩序進行。

民眾黨立委蔡壁如指出，健康的飲食有助於降低肥胖及預防慢性病如高血壓、心臟疾病、第二型糖尿病與中風等危機，也能讓國人更健康，這也是「營養及健康飲食促進法」最主要的宗旨，粗估若「三高」的人口減少1%，每年將減少幾十億元的健保支出。