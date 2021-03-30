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毛孩子經濟發燒 消基會調查寵物玩具標示合格不到四成

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
消基會與台灣玩具暨兒童用品研發中心實驗室共同進行市售寵物玩具檢測，發布調查結果。圖／消基會提供
消基會與台灣玩具暨兒童用品研發中心實驗室共同進行市售寵物玩具檢測，發布調查結果。圖／消基會提供

少子化浪潮與單身經濟發燒之下，寵物成為新世代的「毛小孩」，備受寵愛。消基會今天發布調查，發現寵物玩具標示合格不到四成(38.5％)，在物理性試驗、塑化劑與多環芳香烴檢測項目中，皆有樣品不符合國家標準CNS 4797「玩具安全」標準。建議政府應參考兒童玩具的標準，研議適用於寵物玩具的管理制度，才能讓飼主安心選購。

消基會指出，受到少子化、單身化趨勢的影響，台灣飼養貓狗等寵物的群體正快速增加，根據內政部與農委會數據推估，2021年的台灣寵物總數將達史上新高的300萬隻，比同期的孩童數多出12萬以上。而飼主對於寵物情感依附與陪伴需求的提升，其重要性堪比為家庭成員，其健康利益也成為廣大飼主關切的新議題。然而，寵物玩具並未和兒童玩具一樣受到政府重視。

消基會與台灣玩具暨兒童用品研發中心實驗室共同進行市售寵物玩具檢測，去年12月間，至雙北地區的寵物用品店，購得26件寵物玩具樣品。檢驗項目包含玩具安全（物理性）、可遷移元素、塑化劑、甲醯胺含量、多環芳香烴化合物（PAHs）等。

消基會調查顯示，26件寵物玩具中有16件標示不完整，其中有5件甚至無任何標示，標示合格僅38.5％，顯示寵物玩具業者對於標示相關規定的熟悉度仍有改進的空間。呼籲商品標示不完整的業者，應儘速補正，以提供給消費者完整的商品資訊。此外，寵物常有啃咬寵物玩具的行為，因此建議業者應標示玩具清潔方式，或是清潔玩具建議的水溫等，讓消費者在清潔玩具時能有所依循。

至於物理性試驗、塑化劑與多環芳香烴檢測項目中，皆有樣品不符合參考的國家標準CNS 4797「玩具安全」標準，雖然此為參考標準，並無強制力，但依照「消費者保護法」規定，業者提供服務或商品有危害消費者安全和健康之虞，就應該要回收該商品。消基會建議業者可參考CNS 4797「玩具安全」中的項目做為品質要求，以提升寵物玩具的品質。

消基會指出，目前玩具類商品依循國家標準CNS 4797「玩具安全」進行管理，但該標準的適用範圍僅限於人類的玩具，寵物玩具並不適用。本次寵物玩具參考CNS 4797「玩具安全」與CNS 15503「兒童用品一般安全要求」，在物理性試驗中，計有7件樣品在模擬是否有誤吞窒息的試驗中未能通過，1件樣品檢出過量塑化劑DINP， 1件樣品檢出過量萘，不符合參考標準，建議政府應參考兒童玩具的標準，研議適用於寵物玩具的管理制度，才能讓飼主安心選購。

寵物 消基會

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