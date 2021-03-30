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北榮「陳爸爸」化身說故事伯伯 親子共讀歡慶兒童節
台北榮總副院長陳威明，是病友口中暱稱的「陳爸爸」，隨著一年一度的兒童節到來，這次化身為說故事的威明伯伯，在兒科門診親子共讀區講故事給小朋友聽，現場並舉辦有獎徵答活動，除了贈送童書，孩準備會發光的彈力球、手錶、米妮耳朵與玫瑰髮箍及巧克力等小禮物，與現場小朋友熱情互動，度過温馨難忘的兒童節。
北榮親子門診位於湖畔門診的三樓，自109年12月21日設立親子共讀區以來，深受家長及孩子們喜愛，陳威明表示，親子共讀可以減少孩子等待看診的焦慮，增進親子間互動，更可促進幼兒腦力開發，一舉數得。
北榮新生兒科主任鄭玫枝表示，親子共讀對於幼兒的大腦發育有正面刺激，能啟發想像力及培養創造力，且越早開始越好，藉著親子共讀，讓孩子們發現閱讀的興趣，爸爸媽媽們也可以一起學習如何陪伴孩子閱讀，幫助孩子在語言和認知上的發展更好。
北榮親子門診共讀區除了醫護同仁及醫學圖書館共同合作規劃之外，還有企業家許明善先生捐贈相關設備，揚鼎國際開發以及許多善心人士捐贈童書，院方將持續推廣親子共讀，營造温馨舒適的就醫環境，守護國家未來的主人翁健康快樂成長。
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