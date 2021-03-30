北市去年篩檢大腸癌 225人罹癌、2980人有病變

根據衛生福利部資料顯示，2018年台北市大腸癌發生人數為1792人，發生率自2010年從每10萬人的43.64％，下降至2018年的35.95％，不僅低於全國發生率41.84％，也是六都最低。北市衛生局提醒，50至75歲的民眾，每2年可免費檢查1次；符合資格但未篩檢過民眾，5月31日前完成大腸癌篩檢，可獲得台北通點數100點，並可兌換悠遊卡加值金100元。

衛生局長黃世傑指出，2020年北市共有13萬8184人接受大腸癌篩檢，其中有225人發現罹患大腸癌、2980人發現癌前病變。大腸癌早期無明顯症狀，出現血便或大便型態改變等異像時，常為時已晚，呼籲民眾每2年定期檢查1次篩檢，若篩檢結果為陽性，就應即可回診接受醫師複檢。

依據國民健康署資料指出，經由大腸癌篩檢發現的病變，有94.2%是處於癌前病變及早期（0-2期）癌症，預後情況極佳，且0到1期大腸癌治療5年存活率高達8成以上；非定期大腸癌篩檢者，發現癌症者有56.9%為晚期（3-4期），治療5年存活率不到6成，顯示定期癌症篩檢可期早發現，並把握黃金就醫時機。

衛生局表示，北市年滿50歲（60年次）至未滿75歲（35年次）從未篩檢大腸癌者，2020年約有3萬人進行篩檢，發現篩檢陽性率為6.5%，遠高於整體篩檢陽性率5.1%；為鼓勵首篩族參與篩檢，北市啟動「幸福首篩 腸保健康」活動，以電話語音、簡訊方式通知，活動期間完成首次大腸癌篩檢者可獲得台北通點數100點。

黃世傑說，都會飲食習慣偏向高脂肪、低纖維、多紅肉，加上缺乏運動，造成大腸癌發生率仍位居男性癌症第1名、女性癌症第3名，其中男性篩檢率低但發生率高，更應積極接受大腸癌篩檢；糞便潛血檢查流程十分簡易，只要持健保卡至北市健保特約醫療院所，確認篩檢資格並領取採便管，回家依循採便8撇步後即可完成。

回家採便有8撇步順序為，第一，持健保卡至醫療院所領取採便管；第二，在採便管外標籤上寫下姓名、採便日期與時間；第三，旋轉管蓋將採便棒向上拔開，裡面的水勿倒掉；第四，在坐式馬桶內斜鋪衛生紙，避免糞便掉入水中；第五，坐在馬桶解便或在報紙上解便取得樣本。