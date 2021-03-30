清明連假交通 林佳龍：盼民眾選最好時間、路線與工具

周末將展開清明連假，交通疏運再考驗政府。交通部長林佳龍今呼籲，交通部配合過去分流措施，已做好各種疏運、分流準備，還提早在前兩周周末，高速公路就已經有收費優惠，希望大家可以選擇最好的時間、路線與交通工具。

林佳龍表示，清明連假輸運壓力是一年中僅次於春節連假第二大，但因清明掃墓或出遊多在特定地方人群較多，交通部會與各縣市政府密切配合，請地方政府針對這些掃墓路線做好交通維持與輸運配套，加強宣導。

國民黨立委羅明才上午在立院質詢時表示，銜接台北與宜蘭的國道五號，每逢因應連假交通輸運，坪林交流道就不開放上國五，反影響當地人進出權益，認為當地人口少，不應管制。

林佳龍解釋，匝道管制是為了讓主幹線比較暢通，過去有近三成外地車輛從坪林上國五，後來把他分流，國五輸運效果就很好。

林佳龍說，雖對坪林交流道有訂封閉時間，但也有開放時間，地方道路比較不是上下高速公路，當地居民還是繞一下，會影響一點在地權益，交通部會盡量把時間縮短，總體來講對國五輸運有幫助。