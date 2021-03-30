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不祥之兆？昨晚台北驚見「血月」 真實原因令人搖頭

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台鐵最美區間車獲安全營運證明 4月1日首航、4月4日投入營運

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
EMU900型通勤電聯車被外界喻為「史上最美區間車」。圖／台鐵局提供
EMU900型通勤電聯車被外界喻為「史上最美區間車」。圖／台鐵局提供

被喻為「史上最美區間車」EMU900型空調通勤電聯車，去年年10月抵台至今，一直受到各界的關注，原本預計春節前投入北部營運，不過卻因被爆出煞車參數設定問題，營運時間一延再延。台鐵局表示，EMU900型空調通勤電聯車已在昨天順利取得IV&V第三方公正單位安全營運證明，通過安全驗證，4月1日舉辦首航儀式，部長林佳龍也將親自出席。

台鐵局表示，EMU900型電聯車4月4日起正式投入營運，連假期間，每天開出2班樹林至花蓮間區間快，4月6日過後，將正式投入基隆到苗栗間載客。

台鐵向韓國現代樂鐵公司採購520輛EUM900型通勤電聯車，採購金額約253億元，去年10月24日交車2列共20輛，其餘500輛將批交車，預計2023年前完成所有車輛的交車。

台鐵局表示，已在昨天取得安全營運證明，預計4月1日舉辦首航儀式，屆時車輛將從樹林站出發，通往基隆，除了林佳龍外出席外，還包括220位新北、基隆的鄉親也將試乘。

台鐵局表示，4月4日會開始正式營運，連假後兩天，每天固定兩班來回樹林至花蓮的區間快；連假結束後，也就是4月6日起，將投入基隆到苗栗間行駛，混入一般區間車車隊運用。

台鐵局表示，900型電聯車預定今年底前還可再交車14列共140輛、2022年交車13列共130輛、2023年前剩餘車輛全數交車；新城際列車EMU3000型也預定今年6月開始交車，預計將交車12輛。

台鐵 基隆 連假

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