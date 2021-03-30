桃機三航廈決標！ 原團隊三星／榮工工程得標

桃園國際機場公司今天宣布，第三航廈土建工程第二次招標，於3月26日完成評選會議，經評選委員評選Samsung C&T Corporation（三星物產）/榮工工程股份有限公司組成之共同投標團隊為最有利標，並於今上午9點30分召開決標會議，完成決標行政程序，確認由Samsung C&T Corporation（三星物產）/榮工工程股份有限公司組成之共同投標團隊得標，機場公司暨顧問團隊將與得標廠商攜手並進，共同為國人打造嶄新國門。

機場公司表示，本案土建工程預算金額約新台幣445億元，確認得標廠商後，團隊後續將展開開工前準備工作，包括外籍工作人員的引進、用地交付清點、臨時辦公房舍規劃，以及先期施工計畫提送等相關事宜，並接續與得標廠商辦理工程開工事宜。

桃機說，除土建工程外，機場公司亦正進行機電工程招標作業，工程金額105億元，將配合第三航廈興建期程推動，並分階段於2024年完成北登機廊廳、2025年主體航廈及2026年南登機廊廳之工程。

桃機第三航廈一波三折，三航廈2017年5月開工，滑行道和機坪都已施工，唯獨最重要的主體工程，因建設難度高，經費又低，一再流標，過去三次招標都無人投標。去年五月第四度招標，8月開資格標，由「韓國三星與榮工工程」、「日商華大成營造與大陸工程」兩組團隊通過審查。今年1月18第二階段規格標開標，由「三星與榮工」團隊通過審查，預計28日舉行評選委員會，評定最優勝廠商。

未料，桃機審閱文件時，發現三星與榮工的投標文件中，竟出現評選委員名字，原來該員去年底辭去評委一職後，跑去擔任投標廠商顧問，形同「球員兼裁判」，違反採購法，全案廢標。遭廢標的Samsung C&T Corporation榮工工程股份有限公司捲土重來，上月24日順利通過資格審查。