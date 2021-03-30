清明連假國道車禍較去年平均多3成 高公局：勿疲勞駕駛

清明節連假將屆，高公局依據歷年交通事故資料分析，發現連假期間因交通量大，事故件數往往較多，且其肇因主要多為未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當。提醒用路人，行駛國道時請保持行車安全距離，勿疲勞駕駛，勿任意變換車道，以免發生事故影響行程及遊興。

高公局表示，近年清明節假期間每日國道肇事件數分別為。107年平均每天84件，108年則是99件，去年為76件。此外，根據肇事分析相關文獻，夜間行車肇事之嚴重程度，也就是肇事率及致死率，約為日間之2~3倍。

高公局強調，考量清明節連假掃墓車流量大且集中，駕駛人稍不注意就容易發生追撞或擦撞事故。提醒民眾行經壅塞路段時，應更加小心與前車保持適當距離並依序前進；欲駛出國道之車輛，應先進入外側車道及早排隊，切勿強行插入車隊，以維護行車安全與秩序。

高公局也提醒，清明節連假期間，西部國道於假期首日6至12時實施南向高乘載管制；國5於假期第1、2天6~12時實施南向高乘載管制，第3、4天實施北向高乘載管制，還請民眾多加留意並配合。