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海科館清明連假12歲以下全館免費 基隆市民另有優惠
迎接兒童連續假期，國立海洋科技博務館除在4天連假推出各樣活動以及全國12歲以下兒童免費入主題館優惠以外，更加碼優惠基隆市民，一整個4月從1日到30日，只要是設籍基隆的12歲以下兒童，全館皆可免費入館參觀，同行家長也享有全館300元的入館優惠措施。
海科館今天表示，4月1日至30日止，只要設籍基隆市的12歲以下學童，可享主題館、宮廷魚樂特展、築夢南極特展、8K海洋劇場以及區域探索館免費參觀，前3000名入館兒童還可獲得特展獨家精美金魚拼圖1分，同行來館參觀的家長也能以300元特優惠價格，擁有主題館、宮廷魚樂特展、築夢南極特展、8K海洋劇場以及區域探索館門票。
另考量市民可能無法一天逛完所有展區，海洋劇場和區域探索館貼心提供整個4月皆可使用的票券，讓市民能從容好好感受海科館的參觀體驗。
配合基隆市「童樂海子島」活動，海科館也因應推出捉迷藏任務，民眾只要在活動期間於碧水巷廣場開啟「鄉基寶MR」APP，在「基隆市鄉基寶－城市尋寶趣」的Line官方帳號聊天畫面輸入「通關密語」，就會出現神秘獎品兌換券，憑券至主題館1F服務台兌換神祕小禮物。
館長陳素芬說，4月開始推出與故宮、特生中心一起合作的宮廷魚樂特展，已經展出的築夢南極特展也增加光雕影片，已更新原有海洋劇場的設備，導入高亮度的8K投影機，將劇場改造為8K投影劇場。
4月2到5日艱兒童市集、童樂派對、兒童趣味競賽、快閃及RB02搜救艇解密等限定活動，市民也可以把握這幾天，攜家帶眷一起入館童歡。兒童節系列活動歡迎民眾來電或上粉絲頁、官網查詢。https://www.nmmst.gov.tw/chhtml/newsdetail/556/5820
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