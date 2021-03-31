這瓶酒拿出場超有面子！小預算也能展現大心意

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

▲物超所值、年份加持、經典品牌，是選酒的3大重點。 圖／品牌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒飲獨有的歡慶感與價值感，讓它成為人們相聚品飲、送禮的好選擇，也是個人品味的象徵。然而，酒要怎麼挑選，才能展現獨到的眼光呢？不妨掌握3個重點：(1)鎖定價位，挑選最物超所值的酒。(2)風味討喜，年份加持更顯誠意。(3)經典品牌，一拿出場就超有面子！每個人對酒的偏好都不盡相同，選擇行家和大眾都喜愛的酒款，更能享受品飲的樂趣。喝到一款「有魅力的酒」，對愛酒人士來說真是人間至樂！

時間醞釀的香氣，成就經典老酒「千日醇」廣受好評的「58金高千日醇」老酒，封存陳放千日以上，開瓶即老酒香滿溢，堪稱經典的老酒入門款，其有三大特色讓不少行家都大推：(1) 價格親民、購買便利：過往老酒價格高昂且購買不易，若是自己藏酒等待醇化，時間與空間問題都十分耗神，而黑松公司推出的「58金高千日醇」平價老酒，不但價格親民且很容易購買，日常想喝杯老酒放鬆一下，不再需要大費周章又傷荷包，可以輕鬆愜意地享受老酒迷人陳香與口感，堪稱超高CP值的經典酒款。(2) 醇厚口感、回味無窮：時間所醞釀出陳年糧香與醇厚口感無可取代，58金高採純糧固態古法釀造，加上高酒精濃度使其灌裝後仍持續醇化，「活」酒特性讓存放千日以上的「58金高千日醇」老酒承載豐富的香氣與口感，目前市面上最久已陳放五年以上。有別於新酒的清冽，「58金高千日醇」口感更加圓順綿甜，陳化千日的糧香和淡雅果香在舌尖交織，綻放陳酒獨有香氣，是時間與風味的完美交會。

▲陳放千日以上的「58金高千日醇」老酒承載豐富的香氣與口感，且價格親民。 圖／品牌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

(3) 接地氣、表情誼：「58金高千日醇」老酒不僅日常品飲是一大享受，在聚會中能夠輕鬆活絡氣氛開啟話題，招待親友或貴賓都十分接地氣。此外，精緻的盒裝設計加上經典品牌老酒的氣派體面，送禮時象徵雙方深厚情誼如同千日醇老酒，香醇濃厚，尾韻悠長，彰顯滿滿心意。

▲「千日醇」象徵雙方情誼深厚且長久，用來招待親友或貴賓不僅氣派體面，還十分接地氣。 圖／品牌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品飲、佐餐萬年不敗，醇厚風味向友情致敬無論是獨自品飲小酌，或是與朋友歡聚共享，想要展現個人不凡品味、盡訴珍重情誼，那麼，怎能少了「58金高千日醇」平價老酒?即日起全台各地區酒類專賣店、家樂福、大潤發、愛買、7-11超商、全家便利商店FamiPort箱購熱賣中，4月起全省全聯也陸續買得到，快來一嚐「58金高千日醇」的迷人風韻吧！(售價與庫存依各通路為準)

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