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不祥之兆？昨晚台北驚見血月 原來空污造成的

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
昨有不少民眾拍下俗稱「血月」的紅色月亮，引發網友討論。記者趙宥寧／攝影
昨有不少民眾拍下俗稱「血月」的紅色月亮，引發網友討論。記者趙宥寧／攝影

昨有不少民眾拍下俗稱「血月」的紅色月亮，引發網友討論，有人直呼好可怕，擔憂會不會是災難的前兆，也有民眾覺得特別，但不解到底是什麼原因造成「血月」，實際上，台灣近年來出現血月不只一次，每次出現都引發熱烈討論。

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明則是在臉書上表示，昨晚不少朋友看到紅色月亮，都跑來問原因，難道是不祥之兆嗎？2021會有大災難嗎？

彭啟明說，其實過去每年也常發生，只是不見得有看到，我們同事很有創意想成兔子的眼睛，可愛的兔寶寶是不是緩和了大家緊張的情緒？比起擔心，做好防災工作更重要。

彭啟明解釋，至於為何會有紅色月亮？有太多的解釋，天文現象常有。昨晚主因就是米氏散射（Mie scattering），昨天整個大氣吹偏南風，西半部的污染物往北飄，造成北部污染較嚴重。天氣晴朗，加上空氣中的PM2.5顆粒和光化學煙霧等漂浮物很多，才會讓今晚的月亮看起來偏紅又偏暗。

彭啟明

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