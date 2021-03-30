勞動節高鐵加開43班車 4月1日凌晨零時開放訂票

今年勞動節勞工朋友可享有三天連續假期。台灣高鐵公司宣布，自4月29日（四）至5月3日（一）規畫為期五天的勞動節疏運，期間加開43班次列車（南下30班，北上13班），總計提供791班次列車的旅運服務，各車次並規畫三至五節自由座車廂。

旅客可自4月1日（四）凌晨零時起，透過「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購勞動節疏運期間所需的車票。

高鐵說，勞動節疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，持定期票、回數票或悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。

高鐵說，「TGo會員月月Go有禮」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

高鐵說，旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。

高鐵說，連續假期、疏運期間各車站人潮較多，高鐵公司敬請旅客提早訂位、購票，並可多加利用「T Express行動購票」App或高鐵合作之便利商店，一次完成付款、取票，即可輕鬆避開車站人潮，快速進站搭車，敬請旅客多加利用。

高鐵提醒，旅客確實遵守各項防疫規定，自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下，得於飲食期間暫時取下口罩，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩。

高鐵說，列車組員及車上保全於巡視車廂時，將注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，通知鐵路警察協助，依中央流行疫情指揮中心指引，落實執行防疫規定。高鐵公司敬請旅客共同守護台灣得之不易的防疫成果，維護安心、安全的乘車環境。