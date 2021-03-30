高屏4縣市高溫特報 吳德榮：周六前暖夏、周末北台轉涼

天氣晴朗炎熱，氣象局表示，今中午前後南投縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天中午，中南部已有35度左右高溫(高雄內門區35.3度，南投南投市35.2度)。今晨觀測資料顯示：台灣上空雲層稀疏，台灣海峽及北部海面有低雲或平流霧；各地無降水回波；無降雨。

吳德榮表示，今晨持續有強「夜間輻射冷卻」作用，各地低溫較昨晨略有升降，北略降1度、中南升2度。截至5：07本島平地最低氣溫為：新北瑞芳區16.2度；其他地區平地低溫：中部(南投竹山鎮)21.8度，南部(屏東萬巒鄉)21.4度，東部(花蓮壽豐鄉)18.6度。

吳德榮說，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周四(1)日高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後有雲層發展，但雲層高度受到穩定大氣的壓制，故僅山區偶有零星飄雨的機率，並以東部山區機率較高；西半部及外島易有霧、空品常不佳，應注意即時相關訊息。

吳德榮強調，今日至周四、白天「熱如夏」(各地區高溫皆可升至在31度以上，中南部局部地區更高達35、36度)早晚稍涼。今日各地區氣溫：北部17至31度，中部22至36度，南部22至36度，東部19至34度。

吳德榮說，根據最新歐洲模式模擬「清明連假」頭2天（2、3日)，台灣持續受高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，午後山區及東半部偶有零星短暫降雨的機率；白天「熱如夏」、早晚略偏涼。西半部及外島易有霧、空品常不佳。

連假第3天(4)日白天「微弱鋒面」南下，只侷限迎風面的北海岸、北部山區及東半部轉為有局部短暫雨；北部平地及中南部無降雨(對桃園以南缺水的水庫、沒有貢獻)；白天起北台雲量增多，氣溫漸降，天氣轉涼；其他地區氣溫變化很小。

連假最後一天(5日)北台天氣好轉、中南部仍為多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天北台舒適微涼、中南部微熱，各地早晚涼。

吳德榮提醒，根據最新歐洲模式10天的模擬，6日至8日仍無鋒面影響台灣的跡象，顯示未來10天桃園以南無明顯降雨的條件，需持續抗旱、節約用水。