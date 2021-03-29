市民之聲音樂會「好久不見」 邀聽眾共享彩齡人聲

台北愛樂市民合唱團近年推出「好久不見」系列音樂會，吸引滿場聽眾參加。今年台北愛樂市民合唱團延續「好久不見」系列，4月7日晚上7時半於台北國家音樂廳推出「市民之聲」音樂會，以兒時情景、童年記憶為主軸、在疫情初露曙光之際向觀眾說聲「好久不見」，同時也為逝者與世界祈福。

此一音樂會表演形式包括聖樂、合唱劇場、歌舞樂曲，以及新編首演的「費玉清組曲」等，以人生歷程為經，經典合唱為緯，唱出熟齡朋友的心聲，同時帶給愛樂好朋友，知性、熱情與感動的精彩音樂會。

值得一提的是，本場音樂會邀請國防大學管理學院崇廉合唱團共同演出。崇廉合唱團是指揮杜明遠老母校合唱團，歷史悠久，青年與樂齡朋友的組合，在音樂交流外，也能共同學習。

台北愛樂市民合唱團成立於2015年，是台北愛樂文教基金會旗下由喜愛合唱的一般市民所組成的團隊，致力於以熟齡混聲的合唱來重新詮釋耳熟能詳的歌曲，著重聲線、舞蹈動作、與劇情的團隊表現，讓團員透過固定的團練與公演的機會，提升合唱技巧、鍛鍊記憶頭腦、加強團隊精神；讓參與合唱團成為終生學習、休閒娛樂、擴展人際關係、深化藝文底蘊的生活方式，也是參與感與成就感的來源之一。6年來，愛樂市民在國家音樂廳、中山堂等場地完成25次演出。