線上自評5種慢性病罹患風險 醫：嚴防無預警猝死

慢性疾病佔我十大死因中的五項，其中心血管疾病發病情況尤為嚴重，醫師指出，在急性心肌梗塞、猝死患者中，高達半數是無預警發生，國民健康署推出「台灣慢性病風險評估」模型，能讓國人及早改善慢性病致病危險因子，減少國人罹患慢性病的發生率，提早養成健康生活習慣。

我國健署委託國衛院建立「台灣慢性疾病風險評估模型」，讓民眾拿到健康檢查報告後，得自行輸入健檢報告數據，計算未來十年後罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管等五種慢性疾病的風險。

輸入資料後，系統會自動計算10年後罹患疾病風險分級，「紅燈」為「高」風險族群，罹患該慢性病機率為兩成以上；「黃燈」為「中」風險族群，罹患該慢性病機率為一至兩成；「綠燈」為「低」風險族群，罹患該慢性病機率為一成以內。

檢測後，依據計算出的疾病風險結果，將個人化提供健康指引及後續追蹤建議，如飲食減鹽、限酒、減重、戒菸、飲食改善、運動等，提升民眾健康識能，以改善健康數值，預防慢性疾病發生。

該模型建立專家、國衛院研究員張新儀則指出，體重、血壓、血脂是主要危險因子，平時應養成運動習慣、飲食減鹽、減酒、戒菸。

有一廖先生無不良生活習慣，但因工作忙碌，疏忽運動，導致體重飆升至103.5公斤，使用「慢性疾病風險評估平台」試算後，發現10年後罹患「糖尿病」機率竟超過五成，目前雖未實際患病，但經醫師提醒，廖先生開始注意體重控制、飲食，重拾固定慢跑的運動習慣，一個月後，體重下降至100公斤，經平台再次試算，體重若控制在74公斤以下，糖尿病的罹病風險將不到兩成。

中華民國血脂及動脈硬化學會名譽理事陳肇文則提醒，慢性病中，心血管疾病發病狀況尤為嚴重，有研究指出，在發生急性心肌梗塞、猝死前，有超過六成的男性、近五成的女性沒有出現任何心血管疾病症狀，也不曾去醫院就醫，平台推出後，國人可自己先行評估，改善不良習慣，也可至基層醫療院所尋求醫師協助，預防慢性病發生。