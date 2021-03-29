清明節掃墓湧人潮 淡水警超前佈署管制交通

清明節就要到了，淡水、三芝地區等各墓園大都分布於北新路(101線)沿線山區，不過局限於山區地形道路狹窄且缺少替代道路，淡水警分局4月2日至5日(清明節連續假期)將視北新路道路交通流量，實施彈性分流疏導及管制措施，改由奎柔山路(北8線)、大湖路(北7線)分流上山，請民眾配合員警及協勤人員指揮，以期清明祭祖行車順暢。

淡水警分局長黃南山表示，在假日期間，將視北新路道路交通流量，實施彈性分流疏導及管制措施，車輛自淡金、北新路口進入北新路，並設牌面指引車輛行駛替代道路，改由奎柔山路(北8線)、大湖路(北7線)分流上山(當地居民憑證明文件不予管制)。

淡水警分局呼籲民眾多利用大眾公共運輸系統及各墓園區接駁專車前往，出發前洽各墓園區詢問相關動線，如自行駕車請配合員警及協勤人員指揮，以期清明祭祖行車順暢。