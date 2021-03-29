台帛共組旅遊泡泡為何後繼銷售乏力？旅行界點出原因

台帛旅遊泡泡首發團即將在4月1日啟航，原本是件好事，旅行業界視為旅行希望，但卻傳出後續銷售不佳，旅行界直言，旅遊泡泡是非常好的措施，但是，台帛旅遊泡泡跟原先計畫有落差，原先規畫是4月中才要進行，但為配合帛琉總統惠恕仁來台，首發團提前到4月1日出發，造成旅行業者相關配套準備不及，加上各單位協調整合未果，終導致招攬遊客人數，與原先預設有落差。

旅行業界眾說紛紜，也有業者認為，是因為防疫條件太過嚴苛，一趟帛琉之旅回台後，除了5天加強自主管理，後面還有9天禁止聚餐去會活動，等於玩4、5天，但是回來台灣後，幾乎兩周動彈不得，不少旅客打退堂鼓。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，旅遊泡泡是個很好的措施，但現在執行跟原先旅行業者的計畫有落差，原來旅行業界，4月中才要啟動台帛旅遊泡泡，但為配合帛琉總統來，要做第一單3月28日來，台灣旅客4月1號出發去帛琉，為配合這4月1號，整個作業時間都不夠。

許高慶說，準備時間不夠包括旅行社的準備時間不夠，時間太短，造成配套都沒辦法很快好，當地的報價，航空公司的報價，保險的內容，保單的包裝，攬客時間都不足，之前又被部分旅行社宣傳成有多少人報名、多少人候補，事實證明都太過樂觀了。

他表示，因為協調配套不足，幾乎整個規畫都亂掉了，包括客人帛琉若篩檢未過、團費要怎麼計算，是全額退費，還是要怎麼扣都沒有事先協調好；且原先規畫建議，旅客要做新冠肺炎篩檢，可以找特約9家醫院事先做好，由健保卡註記規範，也就無需提早5個小時到機場，一次解決問題，為何弄得現在這樣複雜？

創新旅行社董事長李奇嶽表示，台帛旅遊泡泡是好事，但前面班次少，前面一定客滿，人數很少，因為旅遊泡泡目前很多規範，造成負擔比較重，因為要求飛機不能坐滿，大家就要分攤機票錢，租船出海的費用，住房成本也高，還有很多PCR檢測費用，台灣與帛琉兩地的規費、行政費用，還有防疫的專門醫療保險，光保險就好幾千元，這樣加上去，售價很難降。

李奇嶽表示，旅客回台以後，衛福部推出5+9天檢疫加強版，勞動部說這些旅客回台不能內勤，加上高額的費用，就會影響到買氣。旅遊泡泡對旅遊業是個利多好消息，好不容易終於等到一個突破口，但這些規定，會讓旅客的買氣縮手，希望未來可以逐步把手放開一點、放寬一點，機位、船舶、接待限制也放寬一點，這樣成本下降，旅客的意願也會提升，建立一個好的模式，再拷貝到其他國家去。