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C肝患率高出國家標準3倍！雲林長庚投入篩檢治療有成

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林長庚醫院3年來積極推動C肝篩檢追蹤治療，獲得不錯成效，院方呼籲民眾踴躍篩檢，帶給自己健康美麗人生。記者蔡維斌／翻攝
雲林長庚醫院3年來積極推動C肝篩檢追蹤治療，獲得不錯成效，院方呼籲民眾踴躍篩檢，帶給自己健康美麗人生。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣長庚麥寮分院連續3年對沿海五鄉鎮進行C肝檢篩檢追縱治療，已見成效，但據整體C肝抗體陽性比率仍很高，罹患率高出國家標準3倍以上，甚至有的村落還高達4、50%，配合國家推動預防醫學，台塑企業和長庚除將持續篩檢追縱，更將增加慢性脫水篩檢，為老人健康把關，也期能降低C肝癌罹患率。

雲林長庚醫院長黃東榮今天會同長庚科大護理學院長陳美燕及台塑總管理處長王景哲、台塑麥寮管理部協理蔡建樑等人召開C肝篩檢成果發表會，雲林縣副縣長謝淑亞、衛生局長曾春美與會，對長庚能建立完整的C肝篩檢治療數據，作為掌握雲林沿海居民健康依據，甚為珍貴。

謝淑亞希望以此模式和縣府建立更多樣化的保健平台，解決偏鄉諱疾忌醫的保守民風及交通不便難題，為保護居民健康更上一層樓。

長庚醫院以一部微電影細說這項健康篩檢的困難，道出沿海民風保守，連主動請求民眾篩檢都被拒於門外，足可看出這3年推行健檢的困頓，不過長庚團隊已成功突破，排除萬難在雲林沿海包括崙背、褒忠、東勢、四湖及彰化大城共5鄉的C肝防護作出好成績。

雲林長庚院長黃東榮指出，3年來發現雲林沿海5鄉的C肝陽性反應比率偏高，抗體陽性總平均高達14%比國家標準的4%高出很多，C肝抗原率平均也達17%，有的村落甚到高達40、50%，其中崙背鄉也達30%，這與醫療環境不足或生活習慣及共用針頭有關，這三年篩檢追蹤治療，已略見成效。

黃院長指出，以四湖鄉來說，C肝抗體率雖高，但抗原率是五鄉之中次低，顯見C肝治療已有初步成效，目前C肝藥效佳，去年6月有17接受治療，其中10人已測不到病毒，7人還追蹤中，只要民眾能多參與篩檢並接受妥善追蹤治療，一樣可擁有美好人生。

黃院長說，除C肝篩檢，從醫療實務發現沿海老人脫水情況嚴重而不自知，這對心血管、肝腎、呼吸道引發各種致命病變的影響甚大，為防患未然，未來將增加脫水檢測計畫。

台塑麥寮管理部協理蔡建樑也表示，配合長庚的篩檢，台塑也組成居家關懷小組，宛如後援部隊協助提升受檢率及後續追縱照護工作，讓每位受檢者感受更深的關懷，也呼籲民眾不要諱疾忌醫，及早檢出、及早治療保平安。

雲林長庚醫院3年來積極推動C肝篩檢追蹤治療，獲得不錯成效，今天舉行成果發表會，院方呼籲民眾踴躍篩檢，帶給自己健康美麗人生。記者蔡維斌／攝影
雲林長庚醫院3年來積極推動C肝篩檢追蹤治療，獲得不錯成效，今天舉行成果發表會，院方呼籲民眾踴躍篩檢，帶給自己健康美麗人生。記者蔡維斌／攝影
雲林長庚醫院3年來積極推動C肝篩檢追蹤治療，獲得不錯成效，院方呼籲民眾踴躍篩檢，帶給自己健康美麗人生。記者蔡維斌／翻攝
雲林長庚醫院3年來積極推動C肝篩檢追蹤治療，獲得不錯成效，院方呼籲民眾踴躍篩檢，帶給自己健康美麗人生。記者蔡維斌／翻攝
雲林長庚醫院3年來積極推動C肝篩檢追蹤治療，獲得不錯成效，今天舉行成果發表會，院方呼籲民眾踴躍篩檢，帶給自己健康美麗人生。記者蔡維斌／攝影
雲林長庚醫院3年來積極推動C肝篩檢追蹤治療，獲得不錯成效，今天舉行成果發表會，院方呼籲民眾踴躍篩檢，帶給自己健康美麗人生。記者蔡維斌／攝影
雲林長庚醫院3年來積極推動C肝篩檢追蹤治療，獲得不錯成效，今天舉行成果發表會，院方呼籲民眾踴躍篩檢，帶給自己健康美麗人生。記者蔡維斌／攝影
雲林長庚醫院3年來積極推動C肝篩檢追蹤治療，獲得不錯成效，今天舉行成果發表會，院方呼籲民眾踴躍篩檢，帶給自己健康美麗人生。記者蔡維斌／攝影
雲林長庚醫院3年來積極推動C肝篩檢追蹤治療，獲得不錯成效，今天舉行成果發表會，院方呼籲民眾踴躍篩檢，帶給自己健康美麗人生。記者蔡維斌／攝影
雲林長庚醫院3年來積極推動C肝篩檢追蹤治療，獲得不錯成效，今天舉行成果發表會，院方呼籲民眾踴躍篩檢，帶給自己健康美麗人生。記者蔡維斌／攝影

C肝 長庚

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